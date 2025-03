Denuncian reglaje del Ministerio Público a magistrados del Tribunal Constitucional

-PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DENUNCIÓ ESTE ACTO DELICTIVO CONTRA SUS INTEGRANTES.

-Se busca amedrentar a su institución y vincularla con actos de corrupción, aseveró. MP no desmiente estilo montesinista.

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, señaló que de acuerdo con la versión “de una fuente confiable”, el Ministerio Público habría ordenado el seguimiento de los siete magistrados de este órgano supremo como parte de una investigación por tráfico de influencia contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Según el fiscal adjunto supremo, Luis Ballón, el integrante del Gabinete Ministerial, cuando fue abogado del sentenciado expolicía, Miguel Joel Marcelo Salirrosas, habría solicitado 20 000 dólares para lograr un fallo a su favor ante el Tribunal Constitucional.

“Me ha llegado el dato que la Fiscalía ha ordenado un seguimiento de los siete magistrados por razón de este posible tráfico de influencias. Yo de verdad conozco muy poco a la fiscal de la Nación, la he visto en algunas oportunidades protocolares, me parece una persona ponderada y de fácil conversación en el sentido de que yo creo que ella tendría que aclarar si esto es verdad o no”, sostuvo Pacheco en el programa Las cosas como son de RPP.

A ello, agregó que espera dialogar lo más pronto posible con la titular del Ministerio Público a fin de esclarecer este tema.

“Yo espero que mañana (jueves) se pueda comunicar conmigo, si no, yo la buscaré”, expresó. Asimismo, dijo que le cuesta creer que la Fiscalía haya ordenado una seguimiento a los magistrados “como si fuéramos delincuentes” o hubiera “una sospecha real de haber cometido un acto impropio”. Luz Pacheco, manifestó, también, que esta presunta acción del Ministerio Público podría tomarse como una forma de “amedrentamiento” debido a que el Tribunal Constitucional resolverá algunos conflictos competenciales “que tiene la Fiscalía contra el Ministerio del Interior” o contra “el Poder Ejecutivo”.

“Yo no quiero pensar eso, pero realmente deja mucho que desear el que

se pueda hasta filtrar este tipo de afirmaciones. Espero que la fiscal de la Nación me aclare esta situación que es sumamente desagradable”, afirmó.

“NINGÚN MIEMBRO

DEL TC ACEPTARÍA UN

SOBORNO”

En otro momento, Luz Pacheco rechazó algún tipo de influencia ilícita de Juan José Santiváñez ante el Tribunal Constitucional con el propósito de favorecer a Miguel Joel Marcelo Salirrosas, sentenciado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación, tras ser acusado de ser parte de la organización criminal “Los K y K”, que operaba en región de La Libertad. “Realmente es un tema delicado el que nos han atribuido y que yo rechazo tajantemente porque podremos generar unas fallas en el tribunal respecto a la prontitud cuando resolvemos los casos, pero nunca ningún miembro aceptaría

cualquier tipo de soborno, eso lo descarto de todas maneras”, apuntó.

Hoy [miércoles] hemos recibido un oficio de la Fiscalía en que justamente nos pide que se informe documentadamente sobreos nombres y datos de contacto de todo el personal

administrativo, abogados, asistentes, terceros y practicantes que han prestado

servicios en el 2023 y 2024 en el Tribunal. Y, además, quieren un informe detallado de la fecha de suscripción, notificación y publicación de la sentencia a la que se refiere este caso

(Salirrosas) y también del auto del tribunal”, agregó.

La titular del Tribunal Constitucional recordó que ambos pronunciamientos fueron contrarios “a los intereses de esa persona”. “Es la muestra más clara que en ningún momento hubo lo que se ha afirmado, estoy convencida. Y nos dicen que esto está en el marco de la investigación contra el ministro del Interior. Yo esto lo considero perfectamente válido y por supuesto que vamos a responder con la urgencia que corresponde”, concluyó.