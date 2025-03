Chifa My Home: Experiencia y tradición  cantonesa  en San Miguel

En un rincón de San Miguel se celebra una historia de esfuerzo, perseverancia y éxito. Any Liu, dueña del emblemático chifa «My Home», no solo ha conquistado el paladar limeño, sino que ha roto barreras en un rubro tradicionalmente dominado por hombres. Su historia es la de una migrante que convirtió los desafíos en oportunidades y la cocina en su mejor arma para el éxito.



Nació en Cantón, China, y llegó a Lima con apenas 13 años. Su padre, quien ya trabajaba en un chifa, le enseñó el valor del esfuerzo. «Yo solo quería estudiar, pero entendí que trabajar era la mejor manera de ayudar a mi familia», recuerda. Aprendió desde abajo: lavando platos, atendiendo clientes y observando cada detalle de la cocina. Su meta era reunir el dinero suficiente para traer a su madre y hermanos al Perú, y lo logró en apenas dos años.



A los 19 años, Any tomó una decisión audaz: abrir su propio chifa, lejos del negocio familiar. Buscó un distrito donde pudiera marcar la diferencia y encontró en San Miguel el lugar ideal. Así nació «My Home», con una propuesta que desafiaba lo establecido: platos generosos, precios accesibles y el primer buffet oriental del distrito. «Quería que la gente no solo comiera, sino que sintiera que estaba en casa», dice.



Hoy, más de dos décadas después, su restaurante sigue siendo un referente en la Avenida La Mar. «El secreto está en la calidad de la comida, la limpieza y la atención», asegura. Además, ha innovado en la cocina creando platos únicos como el «chaufa hawaiano», servido dentro de una cáscara de piña, que se ha convertido en un sello de la casa.

Aquí pueden encontrar una gran variedad de platos, desde los famosos bocaditos chinos, pasando por los salteados, verduras flameadas, pato laqueado (para conocedores), los arroces chaufas y un sinfín de recetas presentadas simpáticamente y que han marcado la diferencia.



Este famoso chifa está ubicado en la Avenida La Mar 2332, San Miguel, para mayor información, escribir al 947-265-159. El buffet es realizado los viernes y sábados por la noche con orquesta incluida.