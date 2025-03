Septuagenario a punto de perder su casa y pide ayuda

By

Culpa a funcionario del Ministerio de Vivienda por no entregarle cartas fianzas desde hace 7 años

Otro escándalo más sacude los cimientos del ministerio de Vivienda por culpa y desidia del funcionario del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).

Y es que desde hace más de 7 años el director del PNSR, Ronald Humberto Medina Bedoya del ministerio de Vivienda, no cumple con entregar las cartas fianzas bancarias al supervisor de una obra en la ciudad de San Miguel, ubicado en la provincia de La Mar, región de Ayacucho.

Por este retraso administrativo provocado por el funcionario Medina Bedoya, el septuagenario Edgardo Arana está a punto de perder su casa puesta en garantía ante un prestigioso banco de la ciudad, lo que ha quebrantado su estado de salud

Un verdadero «vía crusis» vive el empresario consultor ingeniero Edgardo Arana, representante legal de la empresa Arana Consultores SAC, al no tener respuesta clara y precisa de fecha para la entrega de sus respectivas cartas fianzas por la consultoría en la supervisión de la obra del proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR de la ciudad de Miguel, que se encuentra operativa desde mayo del 2019, dando servicio a más de 100 mil pobladores, situación que pone en riesgo su inmueble familiar, que fue puesta en hipoteca para este servicio.

El funcionario Ronald Humberto Medina Bedoya, en sendas comunicaciones por vía correo electrónico, viene incumpliendo sus compromisos de aprobar la liquidación de la supervisión y entrega de las cartas fianzas que suman más de 140 mil soles.

«Tenemos más de 7 años luchando por que se nos cumpla nuestro pedido, desde los anteriores hasta el último director ejecutivo del PNSR, y nada de respuesta, habiendo de por medio la conformidad del servicio prestado. Mi salud se está resquebrajando por este terrible dolor de cabeza, que me aqueja mucho, más aún a mi edad. Solo pido que se haga justicia en mi caso», sentenció Edgardo Arana.