«La obra va mucho más allá de un desnudo»

“Esta obra ha sido desafiante para todos, pero está bien cuidada y con mucho respeto”. Así manifestaron los experimentados actores Connie Chaparro, Ismael La Rosa, Virna Flores, Renato Bonifaz y Fernando Niño, quienes estrenaron la temporada de la aclamada y reveladora comedia teatral “Desnudos” en el Teatro Marsano. Y aunque el provocador nombre puede dejar muy poco a la imaginación, los protagonistas de la obra manifestaron que la historia va mucho más allá de mostrar un cuerpo desnudo.

Bajo la dirección de Mikhail Page y la producción general de Makhy Arana, “Desnudos” va en el Teatro Marsano de Miraflores (C. Gral. Suárez 409), los días miércoles, jueves, viernes y sábados 8:00 p.m. y Domingos 7:00 p.m. Gira alrededor de tres parejas de amigos que, en determinado momento, deciden poner a prueba sus sentimientos realizando un juego divertido, pero muy riesgoso que revelará cosas que nunca antes sospecharon.

CONNIE CHAPARRO: “HA SIDO UN GRAN DESAFÍO”

Renato y Connie interpretarán a Ana y Rodrigo, una pareja apasionada y muy enamorada que pondrá en juega su relación por una apuesta. “Sobre el desnudo, ha sido un desafío bastante mayor, lo tomo con alegría y como siempre digo los actores usamos nuestro cuerpo y si es algo cuidado y con un buen texto bienvenido sea. La historia trata de un juego, pero es una escena muy bien cuidad y con respeto… Tienen que venir, todo se ha hecho de la mejor manera. Es una obra realista, se dicen cosas bastante fuertes, directas y es súper interesante. Creo que la gente se va a identificar, acá no se disfraza nada y se dicen las cosas de frente”, indicó Connie.

“Creo que la obra va mucho más que ver un desnudo, sino con desnudar el alma, desnudar situaciones, con desnudar las cosas que uno siente, enfrentarse a sus miedos. Digamos que es una comedia seria con toque picaresco, el titulo llama la atención y genera muchos comentarios, pero no se trata de los desnudos de escena se trata del desnudo del alma. Hay mucha confianza en estos seis amigos, para decirse las cosas sin ningún problema como pasan con los amigos en la vida real”, acotó Bonifaz.

VIRNA E ISMAEL POR PRIMERA VEZ JUNTOS

Ismael y Virna interpretarán a Carla y Julián, una pareja de casados que ha logrado una estabilidad económica pero no se siente feliz con su vida. Los actores y esposos por primera vez actúan juntos en las tablas. Reconoces que ha sido un poco más fácil compartir juntos la escena de desnudo en el Teatro Marsano. “Definitivamente es un poco más sencillo porque hay confianza”, indicó Virna.

“Lo que pasa es que al final cuando es algo bien cuidado y que no está puesto de manera gratuita, va a permitir que los personajes logren tener la confianza de la escena. Pero la obra va más allá de ello, la obra hará que se atraviesen momentos que detonen varias situaciones y el público podrá disfrutar lo que va a venir, la obra va a demostrar que desnudarse va mucho más allá que quitarse la ropa”, comentó Ismael que esta feliz de compartir con la mamá de sus hijos.

“Es espectacular trabajar por primera vez en el teatro y como siempre cualquier proyecto en el que estamos juntos es un placer trabajar con Virna, no solamente por su profesionalismo y talento sino porque está brillando de una ,manera distinta a lo habitual”.

KARINA JORDÁN: “ES UNA OBRA TRANSGRESORA”

Fernando Niño y Karina Jordán interpretarán a Emilia y Martín, una pareja divorciada, pero con una relación más que amical. “Si bien el nombre puede ser muy llamativo y marquetero, ‘Desnudos’ habla más allá de los cuerpos desnudos, creo que es una metáfora que finalmente usa la autora para hablar de cosas mucho más profundas que se gestan dentro de cada pareja, porque cada pareja es un universo”, señaló Jordán que reconoce que esta obra puede causar revuelo en el público.

“Bueno creo que el Marsano y con la personalidad que tenía Osvaldo, él siempre supo que el arte era transgresor, él siempre hacía obras que ponían sobre la mesa cosas de la doble moral de Lima y temas que están en agenda como sociedad, como el hecho de ser una sociedad machista. Hace poco cancelaron una obra en un festival que ni fue estrenada y que nadie vio, la gente hasta fue a rezar”, acotó la actriz.

“Creo que la función del arte es incomodar y eso me parece bueno. Hay desnudos, pero sobre todo hay desnudos del alma. Creo que es una obra que hará reflexionar mucho al público que venga a verla”, indicó Fernando que contó que el proceso de los ensayos ha ido en paralelo en tonificar su silueta para dar vida a su personaje.

SOBRE LA OBRA

“DESNUDOS” es una obra desafiante e impactante, escrita por la alemana Doris Dörrie, una talentosa y experimentada dramaturga que nos muestra una mirada crítica a las relaciones humanas que existen dentro de nuestra sociedad, pero que muchas veces resultan ser más complejas de lo que creemos. ¿Qué es el amor?, ¿Existe el amor verdadero?, ¿Es el amor la fórmula de la felicidad?

Dörrie escribió y dirigió el guión de la película de esta obra titulada “Nackt”, que recibió varios galardones. Nos muestra a tres parejas de amigos que reflexionan y meditan sobre ciertas situaciones especiales que pasan para lograr la felicidad como pareja, entonces comienzan a cuestionarse si pueden ser felices eternamente con su propia pareja y reconocerla a si tenga otras tentaciones.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: “DESNUDOS”

Funciones: Miércoles, jueves, viernes y sábados 8:00 p.m. y Domingos 7:00 p.m.

Lugar: Teatro Marsano (C. Gral. Suárez 409, Miraflores)

Facebook: https://www.facebook.com/share/r/1HMUJs9XfP/

Instagram: https://www.instagram.com/teatromarsano/?hl=es-la

Entradas en la misma boletería y Teleticket: https://teleticket.com.pe/desnudos-teatro-marsano-2025