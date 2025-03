Keiko Fujimori cede ante presión caviar en censura a ministro del Interior Juan José Santiváñez

Cede a la presión caviar, a pesar del respaldo de gabinete y expertos a gestión de Santiváñez

“La grave crisis de inseguridad que enfrenta el país evidencia el fracaso de la estrategia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. A pesar del tiempo que se le otorgó, los hechos recientes confirman que no se han conseguido los resultados esperados. Por lo tanto, exigimos su renuncia inmediata”, se lee en el pronunciamiento de la bancada de Fuerza Popular, el cual tuvo el respaldo de su lideresa Keiko Fujimori, pero que también ha cedido a la presión caviar.

A pesar de lo señalado, existen voces discrepantes al interior de los naranjas. “Nada soluciona cambiando de Ministro, a quien ponemos, si se ha reducido la criminalidad, no pidan que haya cero muertos”, declaró el congresista Ernesto Bustamante.

Por su parte, el general PNP (r) José Baella, consideró que la salida de Santiváñez Antúnez del Mininter “no va a ser la solución” para enfrentar lo que él llamó una “guerra” de las organizaciones criminales contra el Estado, sino que se empodere a alguien para que, junto a una comisión de notables, “decidan qué es lo que se tiene que hacer”.

“Ese sillón [del Mininter] quema. ¿Quién se va a querer sentarse en ese sillón si sabe la problemática que sele viene? Nadie, esa no es la solución. Yo creo que lo que se tiene que hacer es nombrar una comisión de notables, técnicos, no políticos […], que le den en 10 días una solución al gobierno, pero tiene que ser una persona empoderada para que esas soluciones que se va a dar, en el tiempo, se hagan realidad”, indicó.

“En mi análisis, esa no va a ser la solución [la salida de Santiváñez]. La solución va a ser empoderar a alguien por encima del ministro del Interior, con una comisión

de técnicos que decidan qué es lo que se tiene que hacer”, agregó.

El ministro del Interior es una persona política ya y él lo ha declarado exactamente, ya inició su carrera política y, debido a toda la problemática que tiene, no creo que lo cambien, menos que la presidenta lo cambie porque ya hemos visto que lo ha abrazado y lo ha besado. Así que eso debería recuperarse y, en lugar de obtener rangos políticos, debería aprovechar y pedirle el presupuesto necesario para la Policía Nacional, como uno de los actores principales de este problema”, sostuvo.

“El sistema de justicia está cada vez de más a menos, necesita una reforma. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público salga a enfrentar a la Policía, porque la Policía investiga?, cuando la Policía toda su vida ha investigado.

Eso es así, acá es el mundo al revés. Y peor cuando la Policía captura en flagrancia, el Ministerio Público lo suelta o el Poder Judicial lo suelta. Acá hay que poner las cosas en su lugar, hay que poner orden y para eso se necesita el liderazgo y, lógicamente,

voluntad política”, puntualizó.

RESPALDO MINISTERIAL

En tanto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Angel Manero, anuncio que

el gabinete en pleno del Gobierno de Dina Boluarte defenderá al titular del Interior, Juan José Santivañez, de las mociones de censura que se han presentado en su contra. “La presidenta ha sido clara en que ella respalda Ia gestión del ministro y ella marca Ia corriente política. En los siguientes días el gabinete completo va a salir a defender al ministro contra la censura que está caminando al Congreso”, señaló Manero en una rueda de prensa ofrecida en Arequipa.

El ministro sostuvo que esperan “convencer” a los parlamentarios “de que esta censura es inoportuna, porque hay varios procesos en camino”. “Como parte del Ejecutivo, nos sumamos al pedido de la presidenta de respaldar la gestión del ministro y buscar convencer al Congreso de que esta censura no prospere”, reiteró.