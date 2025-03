APP traiciona pacto propuesto por el gobierno de Dina Boluarte

PARTIDO DE CÉSAR ACUÑA califica que Pacto por el Perú carece de visión integral y es prematura.

La convocatoria de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para un Pacto por

el Perú destinado a mantener la estabilidad del país y la continuidad de las políticas públicas, mereció el rechazo del principal aliado del Poder Ejecutivo, el partido Alianza por el Progreso, encabezado por César Acuña.

Según información publicada en un medio de comunicación, el secretario general de Alianza para el Progresos, Luis Valdez informó que toman con distancia el anuncio presidencial, al considerarlo prematuro y carente de una visión integral.

La intención del dueño de la Universidad César Vallejo es desmarcarse de la situación que atraviesa el gobierno con fines estrictamente electorales, a pesar que desde el inicio de la gestión de Boluarte Zegarra, luego de la caída de la presidencia de Pedro Castillo, estuvo acompañándola y participando en el gabinete, en el Ministerio de Salud y otras entidades como EsSalud.

“Todo anuncio que tiene como finalidad trabajar por el país es positivo desde el punto de vista democrático, pero yo creoque hay otras prioridades que debería procurar la presidenta con la finalidad de que su Gobierno termine de manera ordenada”, sostuvo.

Las prioridades a las que hace referencia son las áreas de seguridad ciudadana, trabajo digno, mejoras del servicio de salud, inclusión social en educación y demás. Las mismas, según Valdez, deberían ser incluidas en el pacto propuesto por Boluarte.

“La infraestructura es un tema importante, pero hay otros más esenciales.

No podemos cambiar el foco de atención de temas que los peruanos estamos esperando respuestas”, dijo.

En tal medida, desde APP consideran que se trata de un “mensaje político, más que un mensaje esta-dista” dado que este último “debe estar alineado con los intereses ciudadanos como es la seguridad”, además de resaltarse que el mensaje es prematuro, pues pocos partidos cuentan con precandidatos presidenciales y aún no se ha convocado a elecciones internas.

Además, remarcó que APP no es afín al gobierno de turno. “Nuestro partido no es un partido que apoye al gobierno de la señora Boluarte como tal. Históricamente se ha respetado la gobernabilidad porque somos un partido con altos valores democráticos. El gobierno de Boluarte no nos satisface, consideramos que se ha perdido muchas oportunidades de potenciar al país. Hay muchos temas pendientes”, manifestó.