Expresidente Pedro Castillo es víctima de abuso de autoridad

Lo derrocan porque chocaba con intereses de empresarios y políticos corruptos, según experto en derecho constitucional

La sala penal especial de la Corte Suprema inició el juicio oral al expresidente Pedro Castillo, quien afronta una pena de 34 años.

El doctor Ricardo Franco de la Cuba, experto en derecho constitucional, da su opinión respecto al caso del expresidente Pedro Castillo.

El letrado Franco de la Cuba explica que el expresidente Pedro Castillo declaró disolver el Congreso como una sanción administrativa porque no ordenó a las FFAA ni a la PNP que ejecutaran su fallo, y mucho menos levantarse en armas para que cumplieran con lo que resolvió. En otras palabras, fue una disposición disolviendo el Congreso sin involucrar a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional. El expresidente Castillo pensó que su fallo iba a ser obedecido sin usar a las FFAA ni a la PNP.

Eso es todo, por eso dicen que hasta tonto es para hacer esas cosas, disolver el Congreso como una sanción administrativa y punto.

Y aquí no hay delito de rebelión, solo nulidad, porque le faltó un voto de confianza negado, ya que solo tenía uno. En otras palabras, infracción a la Constitución.

El resto de lo que dicen, que después ordenó a los jefes de la policía, fuera del discurso, que cierren el Congreso y que no obedecieron, si esas clases de órdenes no van por escrito como ordenan los reglamentos, solo son chismes.

Al expresidente Castillo lo derrocan por ser de izquierda marxista, y porque chocaba con los intereses de algunos empresarios y políticos