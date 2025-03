Llorones: Fiscal de la Nación , Delia Espinoza se victimiza y acusa de contubernio al ejecutivo y el congreso para intervenir al Ministerio Público

By

Su vocero justificó archivamiento de la investigación al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, “porque se vencieron los plazos”.

Se adelantó la temporada de circos. El Ministerio Público, a través de su vocero oficial, el no menos cuestionado exfiscal Víctor Cubas, expresó su preocupación por lo que considera una campaña de desprestigio impulsada desde el Poder Ejecutivo en contra de la institución.

Según Cubas, en los últimos días se han observado intentos de socavar la independencia del Ministerio Público mediante declaraciones que buscan desacreditar las investigaciones en marcha.

“El Ministerio Público es un organismo autónomo cuya labor es garantizar la legalidad y el debido proceso en todas sus investigaciones. No podemos permitir que intereses políticos interfieran en nuestra labor ni que se intente deslegitimar el trabajo de los fiscales con acusaciones infundadas”, sostuvo Cubas en una conferencia de prensa.

Cubas, denunció públicamente que la Fiscalía es víctima de una campaña de desinformación y deslegitimación que estaría impulsada desde el Congreso y el Ejecutivo. Según afirmó en conferencia de prensa, esta estrategia busca justificar

una eventual intervención de la institución, debilitando su autonomía en la lucha contra la corrupción.

Cubas destacó que esta ofensiva se habría intensificado tras las denuncias constitucionales presentadas contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Entre los promotores de estas acciones se encuentran congresistas que, paradójicamente, son investigados por la propia Fiscalía, lo que para el Ministerio Público supone un intento por desacreditar las investigaciones en curso.

Por su parte, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reafirmó el compromiso del Ministerio Público con la lucha contra la corrupción y la investigación de presuntos actos irregulares dentro del aparato estatal.

En este sentido, Espinoza subrayó que ninguna presión externa detendrá las diligencias que su despacho viene desarrollando, entre ellas la investigación al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

“Nuestras investigaciones seguirán su curso con total objetividad y sin interferencias. No aceptaremos presiones ni campañas de desprestigio que pretendan entorpecer la labor fiscal.

La ciudadanía debe confiar en que actuaremos con independencia y rigor”, enfatizó Espinoza. La titular del Ministerio Público también destacó la importancia de que el Ejecutivo respete la autonomía de la Fiscalía y permita que las investigaciones se desarrollen dentro del marco constitucional sin presiones indebidas. “Nuestra funciónes velar por la legalidad y la justicia, y lo haremos en todos los casos, sin distinción de cargos o jerarquías”, añadió.

Uno de los casos que ha generado mayor atención es la investigación abierta contra

el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Según fuentes del Ministerio Público, se estarían recopilando pruebas sobre presuntas irregularidades en su gestión, lo que ha motivado la apertura de una carpeta fiscal en su contra.

“El Ministerio Público actuará con la celeridad y objetividad que el caso amerita. Toda persona bajo investigación tiene derecho a la defensa, pero también la obligación de someterse al escrutinio de la justicia”, detalló Víctor Cubas, añadiendo que cualquier intento de obstaculizar la labor fiscal será debidamente denunciado.

En medio de este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su respaldo al Ministerio Público y su preocupación por cualquier intento de injerencia política en las investigaciones.