Endrick reemplazará a lesionado Neymar en Brasil que jugará ante Colombia y Argentina

Endrick no había sido convocado en la última lista con Brasil y la sorpresa era que regresaba Neymar, pero este se lesionó y en su lugar ha entrado el jugador del Real Madrid, que estará apto para ser considerado por el técnico Dorival ara los cotejos ante Colombia en casa y Argentina de visita.

El delantero del conjunto blanco no goza de muchos minutos con CarloAncelotti, aunque sí se puede decir que los suele aprovechar. A pesar de su poca presencia en el campo, el brasileño llevaseis goles en la temporada en 496 minutos.

El último partido que disputó con el Real Madrid fue precisamente en Champions. El delantero salió los últimos minutos por Vinicius, pero Endrick no fue de los elegidos para tirar el penalti contra el Atlético de Madrid.

En un principio cuando se formó el corrillo para la tanda, Endrick iba a ser lanzador y además cerrar con el quinta, el penalti en el que se decidió, pero el entrenador a última hora lo cambió y explicó luego por qué.

“Pero no lo he visto tan feliz. He visto su cara y dije: ‘espera, espera’. Decidí que mejor Rüdiger, que es más frío”, comentó el italiano. Quizás fueron los 18 años y la inexperiencia lo que le condenó a no lanzar y Ancelotti quiso apostar por un veterano como el alemán que también cerró la tanda de penaltis la pasada temporada contra el Manchester City.

Endrick tiene ahora una oportunidad clave con Brasil. Si Dorival le da minutos y los aprovecha puede servirle para aumentar los que tiene con el Madrid. Hasta la fecha, el delantero ha marcado tres goles en los 13 encuentros que ha disputado con Brasil. Su juventud y potencial hace que sea uno de los jugadores con más futuro en su país y en el club blanco.

El futbolista no lo va a tener fácil. Delante tiene a jugadores como Rodrygo, Vinicius o Mbappé. Por eso cada vez que salta al campo lo hace con mucha energía. En los últimos encuentros parece ser de los cambios de Ancelotti y veremos si lo puede sostener en el tiempo.