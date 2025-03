Congreso restituye firma de Alberto Fujimori en la Constitución tras tenso debate

EN MEDIO DE URGENCIAS NACIONALES, COMO LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD, PARLAMENTARIOS SE SACAN LA CARETA Y RESTITUYEN FIRMA DEL EXDICTADOR ALBERTO FUJIMORI EN CONSTITUCIÓN DE 1993

Varias voces coinciden en que se trata de un intento del fujimorismo por borrar su legado de corrupción, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos.

En una sesión marcada por la confrontación y el debate ideológico, el Congreso de la República aprobó la restitución de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución Política del Perú. Con 57 votos a favor, 25 en contra y 19 abstenciones, el Pleno derogó la Ley 27600, normativa que en 2001 eliminó el nombre del exmandatario de la Carta Magna tras su destitución y fuga al extranjero.

La medida fue impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y miembro de la bancada fujimorista, quien calificó la eliminación de la firma de Fujimori como un “error histórico”.

“Fue un intento artificial de desvincular la Constitución del presidente que la promulgó. Este hecho fue inédito en nuestra historia”, argumentó en el hemiciclo.

Desde la oposición, parlamentarios como Alex Flores criticaron duramente la decisión. “Alberto Fujimori no solo traicionó al país huyendo a Japón, sino que también renunció a laPresidencia por fax. No se puede rehabilitar su imagen en la Constitución como si su legado no estuviera manchado por la corrupción y las violaciones a los derechos humanos”, expresó con indignación.

La Ley 27600, ahora derogada, fue promulgada el 14 de diciembre de 2001 durante el gobierno de Alejandro Toledo. En su momento, llevó las firmas del entonces presidente del Congreso, Carlos Ferrero,el primer vicepresidente Henry Pease, el presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y el ministro de Justicia, Fernando Olivera. Esta medida simbolizaba el rechazo a la dictadura fujimorista y buscaba marcar distancia con su régimen autoritario.

Organizaciones de derechos humanos han condenado la decisión del Parlamento. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó la restitución de la firma como “una afrenta a la memoria de las víctimas del régimen de Fujimori”. A través de un comunicado, recordaron que su gobierno estuvo marcado por crímenes de lesa humanidad, esterilizaciones forzadas y corrupción sistemática.El periodo 1990-2000 de Alberto Fujimori estuvo caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos y escándalos de corrupción. Fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en 2009, pero recuperó su libertad en 2017 gracias a un indulto humanitario concedido por Pedro Pablo Kuczynski. Su fallecimiento, el 11 de septiembre de 2024, no ha evitado que su legado siga generando intensos debates en el escenario político peruano.