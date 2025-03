Presidenta Boluarte denuncia intento de“golpe de Estado blanco” del Ministerio Público

PRESIDENTA BOLUARTE ACUSA AL MINISTERIO PÚBLICO DE BUSCAR DESESTABILIZAR AL PAÍS CON ALLANAMIENTO A VIVIENDA DE MINISTRO SANTIVÁÑEZ

También denuncia a cierta prensa de coludirse con los “caviares” para desprestigiar a la PNP y hostigar al Ejecutivo.

Los puntos sobre las íes. La presidenta de la república, Dina Boluarte, denunció un intento de golpe de Estado blanco desde el Ministerio Público, con el apoyo de una prensa malintencionada que realiza un acoso político permanente contra el gobierno mediante la politización de la justicia.

Desde la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, la jefa de Estado expresó su firme rechazo, junto a su gabinete en pleno, al allanamiento del domicilio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y calificó este hecho como parte de un acoso político sistemático contra su gestión.

“Pueden allanar las casas de todos los ministros si quieren. Pueden allanar los despachos de todos los ministros si así lo dispone la Fiscalía, que actúa en complicidad con una prensa malintencionada que busca dar un golpe de Estado blanco. Ahora, los golpes de Estado ya no provienen del Ejército, sino del Ministerio Público”, enfatizó la jefa de Estado.

En ese sentido, la mandataria señaló que algunos medios de comunicación han emprendido unacampaña de hostigamiento sistemático contra el Gobierno y ahora están contra el ministro Santiváñez, desde que asumió el cargo, porque comenzó una limpieza de los grupos caviares que habían capturado el ministerio para beneficiarse a través de consultorías y seguir robando el dinero de todos los peruanos.

“Desde el primer día de mi gestión, luego del intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, el programa dominical Cuarto Poder ha mantenido un hostigamiento constante contra mi persona y mi familia. Es evidente que existe un modus operandi: un medio de comunicación lanza una noticia, luego Canal 4, a través de Canal N, la repiten sin cesar, incluso si es falsa, y de inmediato la Fiscalía inicia investigaciones”, denunció la mandataria.

Explicó que esta situación se debe a la lucha emprendida por su gobierno para depurar a los malos funcionarios del Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado. No bajaremos la cabeza ni nos rendiremos ante esa fuerza oscura conocida como ‘los

caviares’”, subrayo.

Asimismo, cuestionó la falta de equidad en la actuación del Ministerio Público, señalando que en otros casos donde sí era pertinente abrir carpetas fiscales, no

se ha actuado con la misma celeridad. “Cuando se trata del Ejecutivo, en 48 horas ya existe una carpeta fiscal y se ordenan allanamientos, pero ¿acaso hemos visto intervenciones similares en otros casos de interés nacional?”, expresó.

La presidenta Boluarte también criticó la protección que, según indicó, reciben algunos sectores vinculados a actos de corrupción. “¿A quién protege el Ministerio Público? ¿A Odebrecht? ¿Al Club de la Construcción? ¿A OAS? Mientras se encubre a

ciertos personajes, se persigue injustamente a ministros que están trabajando por el país”, aseveró.

En ese contexto, recordó las concesiones de la Fiscalía de la Nación hacia operadores políticos como el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, y la exfiscal de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios (EFICCOP), Marita Barreto.

“Entonces, me pregunto y le pregunto al pueblo peruano: ¿acaso estamos viendo allanamientos en las oficinas del señor Gorriti? Hace unos días, la fiscal de la Nación archivó una denuncia sobre la intervención del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en un allanamiento a las oficinas de Gorriti que fue interrumpido. ¿Por qué ese caso no se reactivó? ¿Acaso no vimos a una exfiscal de EFICCOP vendiendo su domicilio, argumentandoque saldría del país por un largo tiempo? ¿Se allanó su vivienda? ¿Se incautaron sus bienes?”, cuestionó.

Finalmente, reafirmó el respaldo total de su gobierno al ministro del Interior y ratificó su compromiso de continuar con la lucha contra la corrupción. “No nos detendremos porque no tenemos nada que ocultar.

Mantenemos la frente en alto y la dignidad por delante. Si el Ministerio Público quiere allanar casas, ahí tienen muchas: la de Vela Barba, la de Domingo Pérez, entre otras. Aquí no les tenemos miedo”, sentenció.

La presidenta concluyó asegurando que su Gobierno seguirá firme en la defensa de la democracia, el Estado de derecho y la institucionalidad del país. “Las fuerzas democráticas y el pueblo peruano, como lo hicimos en 2022, nos mantendremos firmes para defender la democracia, el respeto a las instituciones y nuestra Constitución”, puntualizó.