Donald Trump ordena detener la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, según funcionario de la Casa Blanca

«Estamos haciendo una pausa y revisando nuestra ayuda para asegurarnos de que contribuya a una solución», señaló un funcionario del gobierno de Estados Unidos, que solicitó el anonimato, a la agencia AFP.



Luego de la acalorada disputa entre Donald Trump y Volodimir Zelensky en el Despacho Oval, el último 28 de febrero, la incertidumbre sobre el futuro apoyo de Estados Unidos a Ucrania aumentó significativamente, Tres días después, un funcionario de la Casa Blanca anunció que la ayuda militar que anteriormente prestaba el gobierno estadounidense a Ucrania ha sido suspendida.

«Estamos haciendo una pausa y revisando nuestra ayuda para asegurarnos de que contribuya a una solución», declaró el funcionario, quien solicitó el anonimato, según reportó AFP. En adición a ello, indicó que Estados Unidos «necesita que sus socios también se comprometan a alcanzar el objetivo de la paz».

La decisión fue tomada tras una reunión donde participaron el jefe de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y los principales asesores de Donald Trump, según informaron medios estadounidenses.

Antes de ser revelada la suspensión de ayuda militar, Trump había cuestionado la postura de Zelensky respecto a la guerra con Rusia y había lanzado una advertencia de repercusiones. «Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo», dijo ante periodistas en la Casa Blanca.

Pese a que brindó detalles sobre su rechazo hacia la postura de Zelensky, durante la conferencia de prensa, Trump no mencionó ningún comentario sobre retirar el apoyo militar. Al respecto, solo expresó que el presidente ucraniano «debería ser más agradecido». «Les hemos dado más que Europa», dijo.

Cabe mencionar que, el mismo día, Trump sí había expresado su molestia hacia Zelensky mediante su cuenta de Truth Social. Luego de que el mandatario ucraniano dijera que veía el final de la guerra con Rusia como algo » muy, muy lejos», escribió: «¡Es la peor declaración que Zelensky podría haber hecho y Estados Unidos no la tolerará por mucho más tiempo!».

En la publicación, también dijo que el presidente ucraniano «no quiere que haya paz mientras tenga el apoyo de Estados Unidos». Además, criticó que en la cumbre con líderes europeos se haya manifestado que no es posible el trabajo sin EE. UU. «Probablemente, no haya sido una gran declaración en términos de demostración de fuerza contra rusia. ¿En qué están pensando?», expresó.



El choque entre Trump y Zelenski desata una guerra entre demócratas y republicanos

El enfrentamiento vivido en el Despacho Oval de la Casa Blanca entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, desató una guerra entre los congresistas demócratas y los republicanos.

Los congresistas demócratas salieron en bloque a apoyar al ucraniano y acusaron a Trump de estar haciéndole «el trabajo sucio» al presidente ruso, Vladímir Putin; mientras que los republicanos cerraron filas con el líder de su partido.

En el tenso enfrentamiento que ambos mandatarios vivieron en el Despacho Oval, Trump reprochó a Zelenski una actitud irrespetuosa y le dejó claro que no tiene las «cartas» adecuadas para negociar.

De esa forma, gran parte de los legisladores del Congreso se posicionaron en el conflicto escenificando una clara división entre los de Trump, quien también atacó al expresidente demócrata Joe Biden (2021-2025) por su apoyo a Ucrania, y los demócratas, que respaldaron a Zelenski.

Libertad y democracia

«Trump y su Administración continúan avergonzando a Estados Unidos en el escenario mundial», sostuvo Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

También, mostraron su apoyo a Zelenski el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuch Schumer, quien aseguró que desde su grupo no pararán «nunca» de luchar por la libertad y la democracia, o la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en el Comité de Exteriores del Senado.

Desde que comenzó la invasión rusa en febrero del 2022, los miembros demócratas del Congreso respaldaron en bloque a Ucrania.

Paz duradera

En cambio, el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, declaró que Zeleski «necesita reconocer» que solo Trump puede «encaminar a ambos países hacia una paz duradera» y añadió: «Lo que hemos presenciado hoy en el Despacho Oval ha sido un presidente estadounidense poniendo a EE. UU. en primer lugar».

Asimismo, Steve Scalise, el líder de los republicanos en la Cámara Baja, afirmó que Trump «está luchando por la paz en todo el mundo y está poniendo a EE. UU. primero».

A favor de Trump también se posicionaron varios senadores com Rick Scott de Florida, Roger Marshall de Kansas, Josh Hawley y Eric Schmitt de Misuri, Bernie Moreno de Ohio, Markwayne Mullin de Oklahoma, o Jim Justice de Virginia Occidental.

«EE. UU. primero»

Quienes se posicionaron a favor de Trump fueron en su mayoría miembros del Congreso que están de acuerdo con su enfoque de política exterior de «EE. UU. primero» y que, en el pasado, han criticado que Washington haya entregado a Kiev millones de dólares en ayuda militar.

Los republicanos que favorecen un enfoque a favor de Kiev, como el que fuera durante años líder de ese grupo en el Senado Mitch McConnell, guardaron silencio.

Por su parte, la Casa Blanca y miembros del Gobierno estadounidense han aprovechado la ocasión para mostrar su respaldo a Trump y al vicepresidente, JD Vance, quien también se enzarzó con el líder ucraniano en el Despacho Oval.