SUTRAN-MTC fiscaliza centros de inspección técnica vehicular y escuelas de conductores en Huancayo y Tarma

Durante el mes de enero también se realizaron 7411 intervenciones a vehículos dedicados al transporte de pasajeros en la región Junín.

Para garantizar su operatividad técnica, así como el cumplimiento de la normativa vigente, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), fiscalizó durante el mes de enero a un total de 12 entidades complementarias en la región Junín, entre centros de inspección técnica vehicular (CITV) y escuelas de conductores.

Las acciones de fiscalización, lideradas por inspectores de la Unidad Desconcentrada (UD) de la SUTRAN en dicha región, se llevaron a cabo en los distritos de Huancayo, Chilca, El Tambo, San Agustín de Cajas, Pilcomayo y Sapallanga, en la provincia de Huancayo; y en el distrito de Tarma, provincia del mismo nombre.

En cada caso, se verificó que el personal de las entidades complementarias cumpla con los requisitos necesarios para la atención al público, que los locales cuenten con autorización vigente, que los equipos empleados se encuentren debidamente calibrados, entre otros estipulados en el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares y el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

De acuerdo con los registros de la UD, tres de las escuelas de conductores visitadas permanecían cerradas, aunque no presentaban suspensión en el registro de planilla enviado al MTC hacia el 31 de diciembre pasado. A su turno, en dos CITV se encontró que no consignaban completa y/o correctamente el Certificado de Inspección Técnica Vehicular y/o el Informe de Inspección Técnica Vehicular, y que no tenían o no cumplían con mantener operativos, de acuerdo con el reglamento, el equipamiento acreditado. A ambas entidades se les impuso actas por las infracciones con código IT25 e IT15, respectivamente.

El resto de las entidades complementarias visitadas por la UD Junín evidenciaron cumplir con las normas, ofreciendo un proceso de inspección y de enseñanza adecuados.

Cabe destacar que, durante el mes de enero, la UD Junín realizó un total 7411 intervenciones a vehículos dedicados al transporte de pasajeros, a fin de verificar que las unidades cumplan con los requisitos técnicos, operativos y documentarios indispensables para salvaguardar la vida de las personas. De igual forma, se llevaron a cabo 7989 intervenciones a vehículos dedicados al transporte de mercancías, y 98 intervenciones a unidades de carga dedicadas al transporte de materiales y residuos peligrosos que transitaron por la región.

Consulta web gratuita

Se exhorta a la ciudadanía a optar por establecimientos formales tanto para obtener una licencia de conducir como para superar satisfactoriamente la revisión técnica vehicular. Para ello, se puede acceder gratuitamente a la Lista de escuela de conductores y a la Consulta de CITVs, herramientas de búsqueda online que permiten ubicar los centros más cercanos por departamento, provincia y distrito.

La SUTRAN continuará realizando acciones de control y fiscalización en todo el país, a fin de prevenir irregularidades que pongan en riesgo la seguridad y la vida de todos los usuarios de las vías nacionales.