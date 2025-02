12 millones de cigarrillos ilegales con destino a Perú fueron incautados en Bolivia

Según expertos, el contrabando de cigarrillos es uno de los pilares financieros de redes criminales transnacionales en el Perú.

Golpe al crimen organizado internacional. Doce millones de cigarrillos ilegales, de fabricación paraguaya y que tenían como destino final el Perú, fueron incautados por la Aduana Nacional de Bolivia. Estos productos, que falsificaban a las marcas Golden Beach y Hamilton Fresh, no contaban con las advertencias sanitarias exigidas por la ley peruana e iban a ingresar a nuestro país evadiendo el pago de impuestos, informa la Comisión de Lucha contra el Comercio ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El decomiso, valorizado en aproximadamente 5 millones de soles, fue realizado en el Punto de Inspección Aduanera (PIA) de Achica Arriba, en El Alto, donde las autoridades bolivianas detuvieron un camión de marca Volvo, cuyos conductores presentaron documentos falsos en los que declaraban el transporte de aceite vegetal, cuando en realidad trasladaban cigarrillos.

Según el estudio “Contrabando y Tráfico de cigarrillos y rosa usada: economías ilegales y amenazas a la seguridad”, presentado por la Comisión de Lucha contra el Comercio ilícito de la SNI, esta incautación revelaría la forma en que las organizaciones criminales transnacionales buscan ingresar mercadería ilícita al Perú, cuyos ingresos están destinados a financiar otras actividades ilegales.

Impacto para las empresas nacionales y el trabajo formal

Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, señaló el impacto que el ingreso de mercancías en forma de contrabando o tráfico ilícito tiene sobre las empresas y los puestos de trabajo formales, así como en la inseguridad que actualmente afecta al país.

“Lamentablemente, estas actividades ilegales no solo están generando pérdidas económicas para las empresas por una competencia desleal, sino que al estar vinculadas a otras economías ilegales y también representan una amenaza a la seguridad, por ello, el 45% de las empresas industriales ha incrementado sus gastos en seguridad”, resaltó.

La representante gremial agregó que desde la Comisión se busca evidenciar la magnitud de la relación entre el contrabando y otras actividades económicas ilegales, puesto que se trata de redes que comparten rutas y prácticas delictivas.

“Es necesario ver este delito no solo como contrabando, sino como tráfico ilícito de mercadería vinculado al crimen organizado. Las investigaciones apuntan a que las economías ilegales como el contrabando, el tráfico de armas y la minería ilegal están vinculadas a organizaciones criminales responsables de la violencia en el país”, subrayó Linares.

Asimismo, sostuvo que esta actividad ilegal no solo evade impuestos y afecta la industria formal, sino que además es una fuente de financiamiento para redes criminales que operan en nuestra región, alimentando otras economías ilícitas y contribuyendo a la crisis de inseguridad que nos afecta diariamente.