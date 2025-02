«A Boca Juniors vamos a ganarle el martes» afirmó optimista Néstor Gorosito

By

Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, valoró lo hecho por su equipo ante Nacional de Paraguay, especialmente en el segundo tiempo, y manifestó que el triunfo fue justificado. «Fue un partido de mucha lucha, fue muy luchado el primer tiempo, ellos proponían un juego de pelotas largas, de contragolpe y de segunda pelota», indicó en conferencia de prensa.

Agregó: «En el complemento nosotros mejoramos, encontramos los espacios, se nos abrió el marcador y a partir de ahí se justificó el triunfo».

De cara a lo que se viene para el equipo y la seguidilla de partidos por tener que enfrentar a Boca Juniors y afrontar el torneo local manifestó: «Estamos abocados a disfrutar hoy. Normalmente los equipos, por lo menos en Argentina, que entran a la Copa, la Federación los protege, no los expone».

Sobre el partido ante Boca Juniors, apuntó que irán por la victoria en los dos partidos ante el cuadro xeneize y que buscarán jugarle de igual a igual tanto de local como de visita. «Nosotros vamos a querer ganar, no es que vamos a intentar. Después veremos si nos da. Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos 11 contra 11. Tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos, en los jugadores que tenemos.

Estamos avanzando de menor a mayor. la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero jugar de igual a igual tanto acá como allá. Después nos superarán o no, veremos, pero nosotros jugamos para ganar, no jugamos para ver qué pasa y qué va a hacer Boca. Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quién juega mejor, porque en el fútbol es muy difícil hablar de lo que puede llegar a pasar», añadió.