Trabajadores del Inabif inician huelga nacional

Trabajadores del Sindicato del Inabif anunciaron que iniciarán una huelga nacional desde el 17 de febrero paralizando las labores en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (Cedif), los Centros de Atención Residencial (CAR) y los servicios de educadores de calles que brindan atención a más de 18 mil beneficiarios entre niños, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Los trabajadores del Inabif nos encargamos del cuidado de niños, niños, adolescentes en situación de vulnerabilidad, existen pacientes psiquiátricos, quienes por su condición agreden a los trabajadores, quienes no se dan abasto para la atención y la vigilancia de los residentes en los centros de atención”, aseguró Clody Guillén, secretario general del SintraInabif.

SUELDOS DE HAMBRE

El dirigente afirmó que los cuidadores, tutores, psicólogos y otros profesionales que atienden en los hogares llevan más de 20 años dedicando su vida al cuidado de otros, pero su institución no se preocupa por el bienestar de los trabajadores ya que no hay voluntad para mejorar sus condiciones laborales. Guillén informó que los trabajadores del Inabif son los peores pagados del estado, cuyos sueldos no superan los 1,300 soles siendo la mayoría son mujeres, madres que no llegan a fin de mes con sus bajos sueldos.

HUELGA. Los trabajadores del Inabif paralizarán sus labores desde las 00 horas del 17 de febrero. Se concentrarán en los exteriores de sus locales, incluido la sede central, en la Av. San Martin 685 – Pueblo Libre.