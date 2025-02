By

La municipalidad de San Juan de Lurigancho reinició las clases gratuitas de natación para adultos mayores y personas con discapacidad. A la fecha, 90 adultos mayores se han beneficiado, y la meta 2025 es llegar a 480 participantes. Esta iniciativa, del programa “Mis Abuelitos Me Importan” de la Subgerencia de Bienestar y Salud, busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

“Para nuestra gestión, la salud de los adultos mayores y las personas con discapacidad es un eje fundamental”, señaló el alcalde Jesús Maldonado.

Para los adultos mayores, las clases se realizan los miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., a cargo de instructores especializados.Los martes asisten 35 personas con síndrome de Down. Y los jueves participan personas con discapacidad diferenciada. Cada sesión, de 8:00 a 9:00.