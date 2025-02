PNP acusa a Harvey Colchado  de «desprestigiar» a la institución en entrevistas

«Rechazamos el ánimo del oficial en retiro de dividir a los comandantes de la institución»,manifestó la Policía Nacional del Perú (PNP) en un comunicado en el que explica las razones por las cuales el coronel Harvey Colchado Huamaní fue pasado al retiro.

La institución recalcó que Harvey Colchado fue pasado al retiro por una renovación de cuadros, falta de proyección en la carrera y tener una sanción de rigor por infracción grave.La Policía Nacional emitió un comunicado donde rechazan las recientes declaraciones del coronel en retiro Harvey Colchado y lo acusan de intentar dividir a la institución.

«Rechazamos categóricamente el ánimo del oficial en retiro de dividir a los señores comandantes generales de la institución en sus distintas gestiones y que tiene la obligación de respetar, así como referirse a la Policía de la Diviac apartándose a todas luces de la PNP; mientras que ensalza a personajes que pasaron al retiro injustamente a 790 oficiales», se lee en su pronunciamiento.

En otra parte del comunicado, acusaron al coronel de querer “dividir a señores comandantes generales de la institución en sus distintas gestiones”, y de referirse a la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) como si fuera una entidad separada de la Policía Nacional. Todo ello, mientras “ensalza a personajes que pasaron al retiro a 790 oficiales”, de los cuales el 90% fueron reincorporados al servicio activo tras sentencias judiciales que declararon inconstitucionales dichas medidas.

EXISTEN CORONELES MÁS CALIFADOS

Asimismo, minimizaron su renuncia al proceso de nombramiento de agregadurías policiales en 2023, asegurando que este tipo de decisiones no son inusuales. Según el comunicado, existen numerosos casos de oficiales “con mejores calificaciones y sin investigaciones pendientes” que han optado por no participar, ante la creencia de que los agregados policiales no serían considerados para ascensos al grado de general. “La Policía Nacional del Perú actuará conforme a ley”, sentenciaron.

Comunicado de la PNP

El pronunciamiento por parte de la PNP se da en medio de los cuestionamientos en contra del ministro Santiváñez, quien cegado por el enfrentamiento con Colchado, aseguró que los policías en retiro son civiles, desconociendo la propia Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP,decreto legislativo N° 1149.

“No respondo a los tuits de civiles. […] En todo caso, es un policía en situación de retiro que tiene la categoría de civil. Es civil, su categoría es civil y eso lo establece la ley. Ojo, son oficiales en situación de retiro, pero que hoy están en la civilidad. No lo establece el ministro Santiváñez, lo establece la ley”, expresó entonces.

Sus palabras motivaron el pronunciamiento de Colchado, quien a través de un duro descargo le recordó que los policías no pierden el grado y que existen tres situaciones en la PNP: en actividad, en disponibilidad y retiro. “Exijo que se retracte. Nosotros tenemos el grado y nunca se va a perder, eso dice nuestra norma legal”, mencionó en entrevista con Alerta Noticias Perú (ANP).

“Él es hijo de un policía, de un coronel, y no puede decir que nosotros somos civiles. Respeto a los civiles, pero mis normas legales señalan que hay tres situaciones en la PNP: en actividad, que lo estuve; en disponibilidad y retiro. Exijo que se retracte. Nosotros tenemos el grado y nunca se va a perder y eso dice nuestra norma legal”, mencionó Colchado, dejando en claro su postura.

Por otro lado, la institución explicó que el ascenso por acción distinguida que obtuvo Colchado fue revisado por mandato judicial, pero que este beneficio solo le fue concedido a él dentro del grupo de agentes especializados en inteligencia. No se registraron ascensos adicionales dentro de la División contra el Crimen Organizado ni en la Dirección de Inteligencia (DIRCOTE).



¿Qué dice la PNP sobre otros retiros y ascensos?

En respuesta a los cuestionamientos sobre supuestos despidos arbitrarios, la PNP informó que en 2023 se retiraron a 790 oficiales, de los cuales el 90 % no fueron reincorporados al servicio. No obstante, algunos oficiales que obtuvieron sentencias a su favor lograron volver a la institución.

En cuanto a la designación de agregadurías policiales, la PNP señaló que este es un proceso altamente competitivo y que la elección de los oficiales se realiza con base en evaluaciones rigurosas. Según el comunicado, varios oficiales con mejor calificación que Colchado no fueron seleccionados, por lo que su renuncia a esta convocatoria no tuvo impacto en el proceso.