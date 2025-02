Ministro Santivañez aseguró que no le responde civiles en alusión a falso comando Chavín de Huantar, Harvey Colchado

Fiel a su estilo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó al coronel en retiro luego de que este lo señalara como responsable de iniciar un proceso en su contra que evalúa los ascensos que obtuvo en la Policía Nacional.

El ministro del Interior Juan José Santiváñez, manifestó que “no responde a civiles” luego de que el coronel PNP en situación de retiro, Harvey Colchado, denunciara por la red social X que el Mininter pretenda

“con leguleyadas” la revisión de un ascenso que obtuvo hace unos años.

“Yo soy el ministro del Interior y respondo a policías, yo no respondo los tuits de civiles. El señor es un civil, es un policía en condición de retiro que hoy es un civil en este momento”, señaló

Santiváñez afirmó que la revisión de ascensos en el Mininter se da por una resolución del Tribunal Constitucional de 2022 en la cual se señala que todos los ascensos dictados en la Policía y Fuerzas Armadas por mandato judicial son ilegales. En ese sentido, afirmó que es el TC quien ha ordenado hacer esta inspección.

“El TC ha concluido que todos los ascensos dictados por mandato judicial son ilegales y dispuso que el Mininter así como el Mindef, haga un análisis de todos aquellos oficiales que habrían obtenido por

mandato judicial ascensos, asignación de vacantes, de puestos y puntaje adicional”, añadió el ministro. Santiváñez enfatizó que Colchado lo acusa de esta medida iniciada por el Mininter debido a su “ignorancia” del tema o por querer “engañar a la población”.

Además, Santiváñez denunció la existencia de una campaña de desprestigio contra la institución que lidera. Incluso, lamentó que se encarcelen a los policías bajo la acusación de haber conformado un “escuadrón de la muerte”.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) se hizo presente en el Congreso para participar en la mesa de trabajo por la seguridad ciudadana. En ese marco, Santiváñez aseguró que Trujillo comenzó a caer en la criminalidad por “meter presos a los policías tras inventarles un escuadrón de la muerte” por presuntos abusos contra los

delincuentes. Por ello, pidió que se deje de usar las cárceles en

el país para encarcelar a los agentes del orden que todos los días salen a las calles a combatir a las bandas criminales que han sembrado el terror en la ciudadanía. “Cuando se encarceló a los policías bajo la acusación de haber conformado un ‘escuadrón de la muerte’.

La misma situación ocurrió en Piura, donde hoy un teniente es procesado por la muerte de un extorsionador, a pesar de que el deceso se

debió a peritonitis y no a una acción policial”, señaló el ministro en el Parlamento tras rechazar los cuestionamientos en su contra. “Solicito la suscripción de un pacto por la seguridad, donde firmen todos, incluyendo el Ministerio Público y el Poder Judicial, y que se garantice que los policías que, en uso legítimo y legal de sus armas de fuego, no serán perseguidos judicialmente, necesitamos eso para continuar en lucha

contra la delincuencia y criminalidad”, agregó. “Las cárceles no son para los policías, son para los delincuentes. Sin embargo, la sociedad exige seguridad, pero luego cuestiona los métodos de quienes la garantizan.

Existen buenos y malos policías, pero la mayoría son servidores que arriesgan su vida cada día para enfrentar la delincuencia”, indicó el titular del Mininter para luego usar el caso del policía que fue herido de bala en la cabeza, en San Borja, porque prefirió no usar su arma para no ser denunciado. Juan José Santiváñez pidió a los medios de comunicación dejar de generar desconfianza en la ciudadanía con noticias a

favor de la criminalidad y pidió cambios en la legislación para sancionar con mayor severidad a menores involucrados en delitos graves, como extorsión y uso de explosivos.

De esta manera, desde el Congreso, el ministro Juan José Santiváñez afirmó que la criminalidad en Trujillo y Piura aumentó cuando se “metieron presos a policías bajo la acusación de haber conformado un

‘escuadrón de la muerte’ y presuntos abusos contra los delincuentes”.