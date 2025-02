Boluarte y Santiváñez:¿gobernar o encubrir?

Luis Ernesto Flores Reategui

-Abogado Constitucionalista.

Perú atraviesa una crisis de inseguridad

sin precedentes. La extorsión, el sicariato y

los robos han paralizado la vida cotidiana

de los ciudadanos. Emprendedores cierran

sus negocios, trabajadores temen salir a las calles

y la confianza en las instituciones se desmorona.

En este escenario, el ministro del Interior, Juan

José Santiváñez, no solo ha fracasado en la lucha

contra la delincuencia, sino que enfrenta graves

acusaciones que comprometen aún más su gestión.

Los audios con el capitán de la Policía Nacio-

nal, Junior Izquierdo, han generado una tormen-

ta política. Se le involucra en presuntos actos de

corrupción y encubrimiento a la presidenta Dina

Boluarte en el caso Cofre. Pese a la magnitud de

estos señalamientos, el Ejecutivo sigue respaldán-

dolo, en un acto que desafía el sentido común y

la voluntad popular.

Las cifras son demoledoras. Según Datum

Internacional, el 87% de los peruanos cree que

Santiváñez debe renunciar o ser removido, mien-

tras que el 74% percibe que la delincuencia ha

aumentado en sus más de ocho meses de ges-

tión. Esta percepción no es infundada: el crimen

organizado ha ganado terreno ante la inacción

del Estado. ¿Cómo se justifica su permanencia?

¿Por qué Boluarte insiste en sostenerlo pese al

rechazo mayoritario?

En cualquier gobierno que aspire a la estabilidad,

un ministro con semejante nivel de desaprobación y

resultados desastrosos ya habría sido reemplazado.

Pero en el Perú, el favor político parece imponerse

sobre la urgencia ciudadana. Mantener a Santi-

váñez en el cargo no solo profundiza la crisis de

seguridad, sino que también desgasta aún más

la ya frágil imagen del Ejecutivo.

El mensaje del pueblo es claro: el ministro debe

irse. Su salida es el primer paso para recuperar la

seguridad ciudadana y devolver al país la espe-

ranza de vivir sin miedo. Si la presidente no toma

esta decisión, será cómplice de su pésima gestión

e incapacidad. ¿O tiene alguna razón para temer

si lo remueve del cargo? La inseguridad no espera

discursos, exige acción inmediata