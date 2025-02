Minería ilegal genera daños al ecosistema y trae consigo el crimen organizado

El abogado y analista político, Ricardo Noriega, señaló que la presencia de la minería ilegal en Cajamarca no solo genera daños al ecosistema, también origina otros delitos como la explotación sexual, extorsiones e incremento de inseguridad ciudadana. Agregó que esta actividad ilegal ha superado el control del Estado, por lo tanto, reiteró la necesidad de implementar medidas más fuertes y efectivas.

“Hemos visto que Cajamarca se ha convertido en un foco de la minería ilegal, sobre todo en lugares como Celendín, Hualgayoc y Contumazá, donde también prevalece la minería artesanal. Pero, también vemos que actividades ilícitas como extorsión, prostitución, delincuencia, entre otros delitos conexos se vienen desarrollando de la mano de la actividad ilegal”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Precisó que a la fecha se ha generado una explosión demográfica y delincuencia en Cajamarca por el incremento de la minería ilegal, que a su vez ha aperturado otros delitos como extorsiones, prostitución, entre otros. Mencionó que la actividad minera ilegal ha superado el control del Estado, por lo tanto, requiere de medidas más fuertes y efectivas.

“Nuestras ciudades no están preparadas para este tipo de actividades mineras, pero tampoco existe planificación en ninguna de las entidades públicas, ya sea el gobierno regional o municipal, la minería ilegal es un flagelo que ya ha rebasado el control del Estado porque nuestra policía es insuficiente, la Fiscalía carece de recursos y el gobierno central debe tomar el toro por las astas”, expresó.

Asimismo, Ricardo Noriega, sostuvo que supuestos líderes ambientalistas se oponen a los grandes proyectos mineros formales con fines políticos, a fin de ganar votos para sus grupos políticos. Pero también manifestó que hay un sector de mineros ilegales que no les interesa el medio ambiente.

“Hemos visto que para proyectos grandes siempre se han opuesto pseudos ambientalistas y han aprovechado la ocasión a favor de sus movimientos políticos y también para sus organizaciones sociales, pero tenemos que reconocer que la minería artesanal es una actividad ancestral en nuestro país y como tal siempre ha tenido respaldo de parte del Estado, mas no de manera debida”, anotó.

Remarcó que los opositores a la minería formal se han confrontado con grandes y medianos proyectos mineros a nivel nacional aprovechando las circunstancias, pero también las organizaciones criminales se han aprovechado de aquellos espacios en donde el Estado ha perdido posición.