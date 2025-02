El periodista Gino Tassara, el tenista Duilio Vallebuona y la chica reality Vania Torres apuestan por la difusión de la agronomía del Perú

By

Por Ketty Cabrera

Luego de cumplir su primer año en las plataformas digitales y lograr afianzarse en el mercado con el respaldo de importantes marcas como Mitsubishi, Pura Agua, Imaco, Avène, Las Canastas y otras más empresas, “AGRICOOLTORES” regresa este 2025 cargado de novedades para continuar conquistando seguidores con el programa que muestra de una forma entretenida y didáctica el mundo de la agronomía peruana.

La dupla conformada por el periodista Gino Tassara y Duilio Vallebuona ahora tiene nueva integrante, Vania Torres, actriz, competidora de «Esto es Guerra» y surfista peruana, que pondrá la cuota femenina al programa de YouTube. “Tanto Duilio y ahora Vania venimos de familia de chacra, somos chacreros y siento que eso también nos ha unido”, comenta Gino Tassara.

“Estoy feliz y emocionada de formar parte de este espacio. Desde hace tiempo estaba en conversaciones con los chicos, he visto el programa y me gusta lo que hacen. Ceo que están marcando la diferencia, sobre todo en el contenido que publican, he visto que han hecho cosas por los agricultores y buscan un cambio. Y como ellas, también soy de familia de chacra”, manifestó la joven integrante de “EEG” que se sumará a los viajes del programa.

ALISTAN ESPECIAL EN MÉXICO Y ESPAÑA

Gino y Duilio anunciaron el espacio digital sigue creciendo y hace poco lanzaron un especial: “Agricooltores VIP”, donde participaron conocidas figuras del espectáculo. En vista de la gran acogida, no descartan una segunda edición con nuevos personajes. “En un año el programa ha crecido bastante que nosotros mismos estamos sorprendidos”, comentan

“Estamos en conversaciones para descentralizar las grabaciones, con ofertas de grabar en México y España, donde también desean promocionar la agricultura de su país. Hemos conocido grandes historias y ahora la novedad viene que aparte de viajar por mostrar el mundo del agro también buscaremos a las mujeres cocineras de la región que nos enseñarán sus secretos”, sostuvo Tassara.

“Agricooltores nos cambió la vida en todo sentido, conocer diversos pueblos del Perú y hablar con la gente que se dedica a producir los alimentos que llegan a los hogares.

Ver todo el esfuerzo que realizan para salir adelante y que a veces se sientan abandonados por el propio Estado es fuerte, pero siento que estamos dándole voz a estas personas”, agrega Duilio.

“ESTAMOS MARCANDO LA PAUTA”

“Nosotros estamos orgullosos de hacer un programa con propósito que es difundir la agricultura y que está bien producido. La gente del campo quiere aprender, quiere saber más del tema de la agricultura para mejorar sus productos, pero no reciben el apoyo del Estado. Hemos tocado por ejemplo ‘La ruta del plátano’ donde destapamos que los productos están con pesticidas.

Fuimos los primeros en sacar la crisis del agua, de los pesticidas en el plátano y otros frutos”, resalta Gino que destaca que gracias al programa de YouTube lanzaron con éxito el negocio de ‘La jabacool’ y ‘Agripedidos’ donde venden frutas de la chacra a la casa, además de arroz y café.

Los carismáticos “primos” acaban de cumplir un año recorriendo diversas ciudades del Perú mostrándonos el mundo del agro.

“En un país donde la gastronomía es todo un éxito es imposible no hablar de su agricultura y resulta sorprendente que los que la producen no tengan qué comer”.