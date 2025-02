Senamhi emite alerta roja en Lima y otras seis regiones por activación de quebradas de severidad extrema

La proyección de la institución refiere que sucederán deslizamientos de gran magnitud en varias provincias, entre ellas Nasca, en Ica, que recientemente sufrió un huaico que afectó viviendas y cultivos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta roja ante el riesgo de deslizamientos o huaicos, el Indeci ha exhortado a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas.

Los huaicos, que son flujos rápidos de agua y detritos generados por la acción de las lluvias, representan un peligro latente para las comunidades cercanas a quebradas y cuencas pequeñas, ya que pueden arrastrar lodo, piedras y escombros con gran fuerza.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Indeci, son siete regiones del país, que podrían verse gravemente afectadas por la activación de quebradas debido a las intensas lluvias de los últimos días. Las regiones en alerta son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín y Lima, que enfrentan una alta probabilidad de huaicos, un fenómeno que se produce cuando el agua, el lodo y los escombros bajan rápidamente por las quebradas, poniendo en peligro la vida y la infraestructura de las poblaciones cercanas.



Las provincias más vulnerables incluyen:

Apurímac: Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes.

Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.

Ayacucho: Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo.

Huancavelica: Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará.

Ica: Chincha, Ica, Nasca, Palpa, Pisco.

Junín: Jauja, Yauli.

Lima: Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón, Yauyos.

Activación de quebradas nivel rojo

Activación de quebradas nivel rojo en los departamentos Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín y Lima. Fuente: COEN

La alerta roja se mantendrá activa hasta el domingo 9 de febrero a las 13:00 horas, aunque las intensas lluvias previstas en la sierra central y sur podrían extender el periodo de emergencia.

El Senamhi recomendó que las autoridades locales revisen los procedimientos de emergencia y reprogramen las actividades en las áreas más expuestas a los huaicos. Además, se ha solicitado a la población que permanezca atenta a la información oficial y siga las indicaciones de Defensa Civil para reducir el riesgo de desastres. Especialmente aquellos que viven cerca de ríos y quebradas deben mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades para prevenir posibles desastres.



Otras regiones en alerta

Mientras Lima y otras siete regiones se encuentran bajo alerta roja debido al riesgo de huaicos de severidad extrema, otras áreas como Áncash, Cajamarca, Cusco y La Libertad están bajo alerta anaranjada, lo que indica una activación de quebradas de severidad fuerte. Este fenómeno podría ser causado por lluvias intensas en zonas geológicamente inestables.

Por otro lado, las regiones de Lambayeque, Piura, Puno y Ucayali están en alerta amarilla, lo que sugiere un riesgo moderado de huaicos. Las autoridades han instado a la población a tomar precauciones, seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados sobre los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el riesgo de desastres naturales sigue siendo elevado debido a las lluvias intensas.

Deslizamiento de lodo y tierra



Ante la posibilidad de un huaico, es crucial evitar ciertas acciones que podrían poner en riesgo su seguridad y la de su comunidad. A continuación, se detallan las principales conductas a evitar:

No ignorar las alertas y recomendaciones oficiales: Desestimar las advertencias emitidas por las autoridades puede exponerlo a peligros innecesarios. Es esencial seguir las indicaciones de Defensa Civil y otros organismos competentes.

No permanecer en áreas de riesgo: Evite quedarse en viviendas ubicadas en zonas propensas a huaicos, como quebradas o áreas inestables. Si reside en una de estas áreas, evacúe inmediatamente hacia lugares seguros.

No utilizar vehículos en condiciones adversas: Conducir durante lluvias intensas o en áreas propensas a huaicos puede ser extremadamente peligroso. Si es posible, permanezca en su hogar y evite desplazamientos innecesarios.

No obstruir las rutas de evacuación: Durante una evacuación, es vital mantener las rutas despejadas para facilitar el paso de todos. No bloquee caminos ni interfiera con las operaciones de rescate.

No regresar a áreas afectadas sin autorización: Tras un huaico, las condiciones pueden ser inestables. No regrese a su hogar o a áreas afectadas hasta que las autoridades lo indiquen como seguro.

Mantenerse informado y seguir las recomendaciones de las autoridades es fundamental para garantizar su seguridad y la de su comunidad en situaciones de riesgo por huaicos.

Recomendaciones del Indeci

Ante el riesgo de deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha exhortado a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.