Congresista dentista impulsa su propia ley que favorece a odontólogos y se aprobó sin debate técnico

PARLAMENTARIO FUJIMORISTA CÉSAR REVILLA BUSCA EVITAR LA DEROGACIÓN DE LEY N.º 32210 QUE FAVORECE A ODONTÓLOGOS Y BUSCA EVITAR DEROGACIÓN DE NORMA QUE EQUIPARA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA CON PRÁCTICA MÉDICA

La Ley N.º 32210, que modifica la Ley N.º 27878, ha generado un intenso debate en el sector salud peruano. Esta nueva normativa reconoce el trabajo del cirujano dentista como práctica médica, ampliando su ámbito de acción en procedimientos que antes eran exclusivos de los médicos. Uno de los principales impulsores de esta ley es el congresista César Manuel Revilla Villanueva, miembro de la bancada de Fuerza Popular y cirujano dentista de profesión.

César Revilla, nacido el 19 de marzo de 1987, es un cirujano dentista que incursionó en la política y fue elegido congresista por la región Piura en las elecciones generales de 2021, obteniendo 6,420 votos válidos.

Durante su gestión, ha presidido la Comisión Especial de Seguimiento e Implementación de la Autoridad Nacional de Infraestructura y la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el Fenómeno del Niño Costero. También ha sido vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. La Ley N.º 32210 ha sido objeto de controversia. El Colegio Médico del Perú (CMP) ha expresado su rechazo, argumentando que permitir a los odontólogos realizar actos médicos desnaturaliza su función y podría poner en riesgo la salud pública.

Según el CMP, los odontólogos buscan acceder a prácticas médicas lucrativas, principalmente en el ámbito estético (cirujanos plásticos) sin la formación adecuada que requieren los médicos especialistas.

Por otro lado, el Colegio Odontológico del Perú (COP) y el Colegio Odontológico de Lima han defendido la ley, señalando que fortalece los derechos de los cirujanos dentistas y reconoce el acto médico en odontoestomatología.

Destacan que la normativa permite la presencia de especialistas en servicios de guardia hospitalaria y el acceso a cargos directivos en igualdad de condiciones.

La participación activa del congresista Revilla en la promoción y aprobación de esta ley ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, dado que la normativa beneficia directamente a su profesión.

A pesar de ello, Revilla ha sostenido que su objetivo es equiparar los derechos de los cirujanos dentistas con los de otros profesionales de la salud y mejorar la atención integral a los pacientes.

En cuanto a la votación en el Congreso, la ley fue aprobada con el respaldo mayoritario de diversas bancadas. En esa línea ha trascendido que durante su paso por la Comisión de Presupuesto el congresista Revilla logró acceder a diversos pedidos de parlamentarios de otras bancadas a cambio de defender la norma y evitar su derogación. No obstante, algunos congresistas de oposición han manifestado su preocupación por las implicancias de la norma y han solicitado una revisión detallada de su contenido. Hasta el momento, no

se ha publicado un registro detallado de los votos individuales de los congresistas en esta sesión.

La promulgación de la Ley N.º 32210 ha generado movilizaciones tanto a favor como en contra. El CMP convocó a una marcha en rechazo a la ley, argumentando que pone en riesgo la salud de la población. Por su parte, el COP anunció una manifestación en defensa de la normativa, resaltando los beneficios para la profesión odontológica y la atención al paciente. Este debate pone de relieve las tensiones entre diferentes gremios profesionales en el sector salud y plantea interrogantes sobre la delimitación de competencias entre médicos y odontólogos. Mientras algunMientras algunos argumentan que la ley promueve una atención más integral, otros advierten sobre posibles riesgos para la seguridad

de los pacientes.

Se aprobó sin debate técnico

En declaraciones a otros medios de comunicación, el decano del Colegio Médico del Perú,

Pedro Riega, advirtió que esta norma, aprobada a fines de diciembre “sin el debido debate técnico”, representa un grave riesgo para la salud de los peruanos, ya que compromete la calidad de la atención médica y debilita el acto médico legítimo, el cual solo un médico cirujano puede garantizar. “Cada profesional de la salud tiene un rol importante, un rol que está directamente relacionado con la formación que ha recibido a nivel universitario. Un odontólogo no puede realizar actos médicos, ya que lo que está haciendo es desnaturalizar

la función que le corresponde. Por tanto, esta ley es atentatoria contra la salud pública y la seguridad de los pacientes”, indicó.

Riega también destacó que la aprobación de la Ley N.° 32210, que modifica la

Ley N.° 27878, abre la puerta para que algunos odontólogos, “que ya realizan procedimientos médicos de manera ilegal, crean que son médicos o equivalentes a médicos. Según el decano, esto representa un riesgo grave no solo porque estos profesionales no cuentan con la certificación correspondiente, sino también porque solo un

médico está capacitado para determinar si un procedimiento médico es

necesario para un paciente y si este podría ser incluso contraproducente.