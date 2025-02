Vocero presidencial, Fredy Hinojosa, acusa que ataques en su contra buscan ocultar otras verdades

Mientras el exministro Demartini, está desaparecido. Hinojosa, reitera

inocencia en casos de corrupción del programa Qali Warma. “¿Dónde están las pruebas? No existen”, escribió en X.

En medio de las acusaciones que lo vinculan con presuntos actos decorrupción en el programa social Qali Warma, Fredy Hinojosa, vocero presidencial y exdirector ejecutivo de dicho programa, ha salido al frente para defender su gestión y rechazar categóricamente las imputaciones en su contra.

Hinojosa sostiene que las acusaciones carecen de fundamento y forman parte de una “campaña mediática sin precedentes” destinada a desprestigiar su labor. En una reciente declaración, afirmó: “Estos ataques, lejos de buscar la verdad, han intentado socavar mi reputación y desviar la atención de los hechos reales. Hoy nuevamente se magnifica una situación que, según el Juzgado y la Sala Superior, es una investigación incipiente”.

El vocero presidencial enfatiza que, durante su gestión al frente de Qali

Warma, no se registraron casos de intoxicación relacionados con los alimentos distribuidos. “Durante mi gestión no hubo intoxicación alguna”, declaró, subrayando que siempre se priorizó la calidad y seguridad de los productos entregados a los escolares.

Respecto a las investigaciones que lo involucran con la empresa Frigoinca, proveedora de conservas para Qali Warma, Hinojosa niega cualquier vínculo ilícito. Asegura que los procesos de selección de proveedores se realizaron conforme a la normativa vigente y que no existe evidencia que lo relacione con actos de corrupción. “No hay nada que me vincule con los actos ilícitos que se investigan”, afirmó.

Además, Hinojosa ha cuestionado la legalidad de las medidas en su contra, como el impedimento de salida del país por seis meses. Considera que estas acciones son desproporcionadas y carecen de sustento jurídico, reiterando que siempre ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

En respuesta a las acusaciones de haber recibido sobornos, Hinojosa las rechaza enfáticamente y señala que no existen pruebas que sustenten tales afirmaciones. Destaca que su trayectoria profesional ha estado marcada por la integridad y el compromiso con el servicio público.

El vocero presidencial también ha manifestado su preocupación por el impacto de estas acusaciones en su familia y entorno cercano. “Estas falsas imputaciones no solo me afectan a mí, sino también a mis

seres queridos, quienes sufren las consecuencias de esta campaña de desprestigio”, expresó. Hinojosa hace un llamado a la opinión pública y a los medios de comunicación para que actúen con responsabilidad y objetividad, evitando difundir información no corroborada que pueda dañar irreparablemente su reputación. “Es fundamental que se respete la presunción de inocencia y que las investigaciones sigan su curso sin presiones mediáticas”, puntualizó.

Finalmente, reitera su compromiso con la transparencia y la justicia, asegurando que colaborará en todo momento con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y demostrar su inocencia. “Confío en que la verdad prevalecerá y que se demostrará la falsedad de estas acusaciones”, concluyó.

En este contexto, es crucial que las investigaciones se realicen de manera imparcial y exhaustiva, garantizando el debido proceso y respetando los derechos fundamentales de las personas involucradas.

La justicia debe actuar con celeridad para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

Investigaciones alcanzan a exministro Demartini

El desaparecido Programa de Alimentación Escolar Qali Warma se encuentra bajo una exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial debido a presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de alimentos destinados a estudiantes en todo el país. Estas indagaciones han revelado posibles actos de corrupción que comprometen la integridad del programa. Fredy Hinojosa, actual vocero presidencial y exdirector ejecutivo de Qali Warma, es una de las figuras centrales en estas investigaciones. El Ministerio Público lo vincula con una presunta red de corrupción liderada por Nilo Burga Malca, propietario de la empresa Frigoinca. Según la Fiscalía, Hinojosa habría utilizado su cargo para favorecer a esta empresa en procesos de licitación, mediante modificaciones en los procedimientos de compra del programa. En respuesta a estas acusaciones, el Poder Judicial ha ordenado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Hinojosa, solicitando a las empresas de telecomunicaciones los registros detallados de llamadas y mensajes de texto entre enero de 2020 y octubre de 2024. Además, se ha dispuesto el levantamiento de su secreto bancario para analizar sus movimientos financieros.

Asimismo, se le ha impuesto un impedimento de salida del país por seis meses mientras continúan las investigaciones. Paralelamente, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes, también está siendo investigado por el Ministerio Público. Se le acusa de presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia, debido a su supuesta vinculación con Carlos Guillén Anchayhua, quien habría ofrecido sobornos a cambio de información sobre el proceso relacionado con el caso Qali Warma. Guillén afirmó ser cercano tanto a Demartini como al ministro de Educación, Morgan Quero. Demartini ha rechazado categóricamente estas acusaciones, afirmando que no está involucrado en casos de corrupción ni en situaciones relacionadas con muertes extrañas, en referencia al fallecimiento de Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigoinca. A pesar de su defensa, la Fiscalía ha iniciado diligencias preliminares en su contra, fijando un plazo de 90 días para las investigaciones.

Las autoridades continúan realizando allanamientos y recopilando pruebas documentales y testimoniales para esclarecer las responsabilidades en este caso. Se espera que, con el avance de las investigaciones, se determinen las medidas legales correspondientes para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de los programas sociales en el país.