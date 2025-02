Se salvó por un pelo: Audios revelan plan para asesinar al Coronel Víctor Revoredo cuando realizaba operativos en Trujillo

-En la conversación se oye a Josué Oliver Blas Lezama, alias ‘Gato Coté’, y el sicario conocido en el mundo del hampa como ‘Chimino’ planificar un atentado contra el coronel Víctor Revoredo. La PNP presume que el audio habría tenido lugar entre junio y agosto del 2024.

Su cabeza tenía precio e incluso ya lo tenían en la mira. De acuerdo a un audio difundido por redes sociales, revela que un sicario de la facción de la organización criminal “Los Pulpos” y un excabecilla de “La Gran Alianza”, planificaban acabar con la vida del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, quien el año pasado era jefe del Grupo Especial Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera en Trujillo.

Una de las voces es de Josué Oliver Blas Lezama, conocido como “Gato Coté” y que, de acuerdo a la Policía, era un minero ilegal en el país y que fue asesinado en setiembre de 2024 en Colombia. Mientras tanto, la otra voz sería de un hombre conocido con el alias de “Chimino”.

“Tú tienes un billete ahí para darle a toda la gente, para ‘darle curso’ (asesinar) al ‘pelado’, al coronel Revoredo. Yo puedo colaborar, no hay problema. Yo con Jhonsson no tengo problemas y si es así para poner un billete para que el coronel se vaya de viaje, lo pongo”, se escucha en la conversación.

Asimismo, en el diálogo también hacen referencia a Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de “Los Pulpos”, que contaría con la logística y dinero para atentar contra el coronel. La Policía presume que el audio habría tenido lugar entre junio y agosto del 2024.

Como se recuerda, Revoredo Farfán le declaró la guerra a “Los Pulpos” y en especial a Jhonsson Cruz. Además, de cortarle varios tentáculos a esta organización que estaría detrás de extorsiones y secuestros en la región La Libertad.

Tras acciones de Inteligencia de la Policía, en su momento se conoció que el precio por la “cabeza” del oficial sería de los 100 mil soles. Además, que criminales planificaban el secuestro de su hijo.

MEDIO MILLÓN POR SU CABEZA

El sicario hace referencia que el cabecilla de ‘Los Pulpos’, Jhonsson Smit Cruz Torres, por quien el Ministerio del Interior ofrece S/500 mil por información de su paradero a través del Programa de Recompensas, tiene la logística y el dinero necesario para solicitar los servicios de algún mercenario o banda delictiva externa para asesinar al coronel Revoredo.

Como se recuerda, en ese momento, el alto mando de la PNP se desempeñaba como jefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera en Trujillo. En la actualidad, Revoredo ha sido designado como agregado policial a Chile.

En la conversación se hace referencia a que se reuniría una bolsa o fondo de dinero para lograr el hecho criminal. Incluso, tras acciones de Inteligencia de la Policía, se pudo conocer que el monto de dinero superaría el medio millón de soles.

WANDA DICE: «ESTA ENAMORADO DE MI»



Wanda del Valle, más conocida como la Bebecita del Crimen, reapareció en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, mientras un periodista de Panorama acompañaba a un equipo del INPE en medio de un operativo sorpresa para buscar armas y otros objetos prohibidos entre las pertenencias de las 231 internas del pabellón 3 de dicho centro de reclusión.

Sin una pizca de arrepentimiento, la expareja del fallecido ‘Maldito Cris’ declaró brevemente para el referido medio y defendió al peligroso venezolano, tristemente conocido por matar sin piedad a un sereno.

“Yo creo que están viendo un tema por el cual me están juzgando a mí, no a Cris, ese tema ya debe haber quedado sepultado como ya está él, la justicia que querían para él ya está hecha, creo que él ya pagó suficiente con su muerte”, indicó sobre el extranjero.

“Miserable para mí no es, que lo juzgue Dios. Yo no defiendo a nadie, Dios es el único, yo no puedo ni juzgar ni defender. La misericordia de Dios es una sola. A lo mejor lo perdona, quién sabe…”, dijo la Bebecita del Crimen.



Además, Wanda del Valle negó estar enterada de las activiades delictivas de Maldito Cris y también habló sobre el sereno al que mató. “No sabía, sabía por las redes, por el informativo. No vi cómo mató al sereno, no estaba ahí ¿usted vio? Lo vi por la televisión, sentí tristeza, soy un ser humano, igual cuando lo mataron a él me sentí mal”, comentó.

“Puedo defenderlo, pero juzgarlo no, es un sentimiento que teníamos. Lo voy a defender hasta la muerte, si yo me muero, también hay alguien que me defenderá, mi hijo, mi familia”, acotó.

Por otro lado, la Bebecita del Crimen dijo no sentir arrepentimiento porque, según ella es inocente. “De qué me puedo arrepentir si no he hecho nada… Sigo insistiendo en mi inocencia, solo me puede juzgar Dios”, acotó.

Al ser consultada sobre el coronel Víctor Revoredo, Wanda del Valle dijo no conocerlo y hasta soltó una sarcástica frase en torno a la investigación que pesa sobre ella por, presuntamente, haber ofrecido dinero por matarlo.

“Ni lo conozco al coronel Revoredo. Ni lo conozco, nunca lo he visto, él conoce más mi casa que yo la de él. Me gustaría conversar con él a ver si él se ha enamorado de mí o qué onda porque ni lo he visto nunca. Que Dios lo bendiga más bien, a él y a su familia”, indicó.