Rodrigo Ureña: “Mi decisión de no firmar en Belgrano es porque no veía las cosas claras”

By

Rodrigo Ureña: “Mi decisión de no firmar en Belgrano es porque no...

El jugador chileno Rodrigo Ureña arribó este miércoles a Lima y contó a la prensa los motivos del por qué no pudo quedarse en Belgrano de Córdoba. Se reincorporó en las próximas horas a los entrenamientos de Universitario, que este domingo visitará a Comerciantes Unidos, en Cajabamba, por la primera fecha del Torneo Apertura.

«Yo soy responsable de mis actos como de mi forma de ser, soy una persona de palabra, y a mí cuando me fallan a la primera, a la segunda y a la tercera, finalmente recurrí en decirles ‘muchachos, muchas gracias, pero me voy. Les agradezco, pero no quiero jugar en Belgrano», dijo de primera intención Ureña.

Añadió: “Primero le pregunté a Universitario si habían pagado la cláusula, ya que para yo poder salir del club tenían que abonar 600 mil dólares más los impuestos que debía de asumir Belgrano y eso nunca llegó. Ante esta situación, tomé la decisión a mi forma de ser de no jugar en Belgrano».

Finalmente, Ureña detalló que «luego de tantas cosas que pasaron, llegó el presidente, el gerente, cerca de cinco personas para tratar de convencerme para que me quedara con ellos y en todo momento me decían que había sido un error, que la culpa era de Pedrito, de Juanito pero nunca nadie asumió la culpa de lo sucedido. Esta decisión la tomé en conjunto con mi familia, y por ellos, es mejor ponerse colorado de una vez antes de terminar dos años en un lugar donde finalmente no sabes que sucederá».