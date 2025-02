Funcionario del Gobierno Regional del Callao es denunciado por acoso sexual a trabajadora: “O me das o te vas”

Arnaldo Uribe Enríquez, Jefe del Área de Cultura, cercano al gobernador Ciro Castillo, fue señalado por María de los Ángeles Escobar Herrera de acosarla y amenazarla con despedirla de su trabajo si no accedía a tener relaciones sexuales con él

Un nuevo escándalo sacude al Gobierno Regional del Callao. Panorama reveló que Arnaldo Uribe Enríquez, jefe del área de Cultura, ha sido denunciado por acoso sexual por su extrabajadora María de los Ángeles Escobar Herrera, quien asegura que el funcionario le exigió favores sexuales a cambio de mantener su puesto de trabajo en el GORE Callao.

“O me das o te vas”, esas fue la aberrante propuesta sexual que habría realizado el actual Jefe del Área de Cultura del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao), Arnaldo Uribe Enríquez, hacia la ex trabajadora María de los Ángeles Escobar Herrera, quien lo viene denunciando por no haber aceptado acostarse con él. Ante la negativa de esa propuesta indecente, Uribe Enríquez habría cumplido con su promesa, despidiéndola en el acto.

Hace unas semanas, Rubén Villalba, coodinador de la Oficina de Gestión Patrimonial, también fue denunciado por realizar esas malas prácticas que por lo visto estarían continuando dentro de esa institución encabezada por su gobernador Ciro Castillo. Y es que en el GORE Callao se habría extendido la mala costumbre de otorgar puestos de trabajo a cambio de favores sexuales.

La denunciante de Uribe Enríquez presentó al dominical Panorama chats de WhatsApp donde se corroboraría un constante acoso contra la ex trabajadora. Mi regalo serás tú y yo te daré el depa, ¿aceptas?”, se lee en uno de los mensajes. “Me ofreció un departamento a cambio de que yo me acostara con él, me dijo o me das o te vas. Yo le dije no entiendo y él me dijo, aquí es así y tú lo sabes’”, declaró Escobar Herrera.

“Estamos hablando de un tema de abuso de poder. En este momento estamos frente a una sociedad machista, yo he visto muchos casos que te dicen yo estoy acostumbrado a hablar así y es porque la sociedad machista tiene ese tipo de conversaciones; sin embargo, la norma es clara y nos dice que estas condicionas sumando el abuso de poder y conductas sexistas y hostigar a la persona una y otra vez… Estamos frente a un caso de hostigamiento sexual laboral.”, explicó la abogada Gianela Sipion Castillo, quien representa a la denunciante.

Los mensajes revelados incluyen comentarios despectivos sobre el físico de la denunciante, así como propuestas sexuales explícitas. “¿Viste esa pareja? La chica tiene tú mismo d* o sea, p*”, se puede leer en uno de los chats. Uribe, quien también es profesor de marinera, ha sido presentado como un modelo de respeto hacia la mujer, pero las evidencias apuntan a un comportamiento completamente opuesto en el ámbito laboral.