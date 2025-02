Congresista José Jerí: acusado de violación incrementó su patrimonio de 90 mil soles a un millón de soles en solo tres años 

By

-Congresista de Somos Perú adquirió tres inmuebles y un vehículo en apenas tres años

El congresista acusado de violación solo tenía tres vehículos de segunda valorizados en S/96.644 en el 2021. Para el 2024, sumó un dúplex, un terreno, un departamento de playa y otro vehículo, con lo que superó el millón de soles. Así, el valor de los bienes del parlamentario que totalizaban S/96.644 en el 2021 registra un incremento de 1.000% alcanzando S/1′157.794.

El periodista Martín Hidalgo del Diario El Comercio reportó que el congresista ahora es propietario de tres inmuebles, incluyendo un departamento en un balneario de Lima. «Él ha adquirido un dúplex en Jesús María que viene acompañado de dos depósitos y dos estacionamientos, un terreno en Cañete Cerro Azul, un departamento de playa en Punta Hermosa y adicionalmente otro vehículo», detalló.

Los congresistas de la República reciben un sueldo de 15 mil soles, que después de los descuentos de ley, se reduce a 10 mil soles. Además, reciben un bono de representación de 2 mil 800 soles para cubrir sus gastos durante la semana de representación y un monto por asignación por función congresal de 7 mil 600 soles.

FISCALÍA PODRÍA INVESTIGAR CASO

No obstante, estos dos últimos ingresos no pueden ser utilizados para incrementar el patrimonio privado del parlamentario. Hidalgo explicó que estos fondos tienen un fin específico y no pueden ser utilizados para otros propósitos. El periodista señaló que el Ministerio Público puede investigar los ingresos y egresos del congresista para determinar cómo se obtuvieron las propiedades.

SEPARADO DE PARTIDO POR DENUNCIA SEXUAL



Mediante un comunicado, el partido político indicó que la militancia de José Jerí permanecerá suspendida mientras dure la investigación contra el parlamentario. La denuncia fue realizada por una mujer, que señala al legislador y a otro hombre por violación durante una reunión de la que participaron el 29 de diciembre.

El partido Somos Perú suspendió la militancia del congresista José Jerí, quien ha sido denunciado de violación por una mujer, mientras duren las investigaciones del hecho en el que el parlamentario ya ha rechazado haber participado.

Mediante un comunicado, la agrupación política informó que tomaron conocimiento de estos hechos que involucran a José Jerí, por lo que exigieron al Ministerio Público la celeridad del caso a las investigaciones.

“Informamos que el congresista Enrique Jerí queda suspendido de su militancia partidaria hasta que duren las investigaciones”, indicaron. Asimismo, expresaron su solidaridad con la víctima y dijeron esperar que las autoridades den con el paradero del responsable de este hecho.