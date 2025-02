Ejecutivo anuncia reestructuración del Estado

JEFE DE GABINETE, GUSTAVO ADRIANZÉN, INFORMÓ QUE TAMBIÉN SE FUSIONARÁN MINISTERIOS

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reafirmó que el Poder Ejecutivo evalúa una estrategia de reestructuración del aparato público que incluye las anunciadas fusiones ministeriales y que tiene como objetivos simplificar la gestión pública y reducir la burocracia en el Estado. Una nueva especie de modernización, pero sin un claro horizonte.

“Queremos un Estado más pequeño, menos regulador y más abierto,

que simplifique, no que duplique esfuerzos, dinero y tiempo”, afirmó el premier Adrianzén, quien adelantó que, tras los estudios que se vienen realizando, se consideraría que dicha reestructuración implique una fusión de dos ministerios y otra de más de dos sectores.

“Igual de importante será el nuevo Ministerio de Infraestructura que

estamos promoviendo”, añadió el jefe del Gabinete Ministerial. En esa línea, destacó que el Gobierno de la presidenta

Dina Boluarte fortalecerá el rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en prevención de la violencia de género y favor del empoderamiento de las mujeres, y descartó que la estrategia de reestructuración del aparato público implique una disminución de la relevancia de este sector.

“En el Perú, la mujer tiene el rostro de cabeza de familia y para fortalecerla, debemos articular los programas sociales en favor de ella”, subrayó. “Lo que buscará es fortalecer la lucha contra la pobreza, favorecer a las poblaciones vulnerables, es decir, niños, niñas, mujer y adultos mayores. En ese sentido, el desarrollo, crecimiento, expansión y consolidación de los programas sociales que han sido exitosos deberían integrarse en una sola cabeza”, explicó el premier.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros aseguró que el reciente nombramiento de nuevos ministros está vinculado a una nueva etapa de crecimiento para el Perú. Por ello, resaltó que el perfil del ahora titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, busca atraer más inversiones.

“Desde la dirección que tuvo en Proinversión, había ofrecido 8 mil millones de dólares en inversión y superó esa cifra. Tenemos una expectativa mucho más grande de expansión de las inversiones desde el MEF”, apuntó el jefe del Gabinete Ministerial.

Asimismo, manifestó que el Perú podría alcanzar un crecimiento económico de 5 % al cierre de este año, debido a los nuevos proyectos que viene trabajando el Ejecutivo y al interés de los países europeos de invertir en el país. Indicó también que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) jugará un papel importante en materia de recaudación, pero también como agente contra la criminalidad, a través de operativos de fiscalización a nivel nacional.

Cambios ministeriales se coordinaron

El jefe del Gabinete dijo que previamente no pudo revelar esa información, porque podría haber generado “una desestabilización” en las carteras ministeriales. El viernes descartó que se produzcan cambios en el Gabinete; pero -horas más tarde- la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a los nuevos titulares de Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Economía.

“De momento, no tengo que anunciar cambios ministeriales, pero esto depende de la señora presidenta”, había declarado

Adrianzén a los medios de comunicación. Sin embargo, después de los cambios de anoche, el jefe del Gabinete dijo que, desde hace “un par de semanas”, él y la mandataria comenzaron a barajar algunas opciones.

El diálogo con la presidenta es constante y este tema del refresco del gabinete era un tema que lo veníamos conversando semanas atrás. La evaluación es constante; sin embargo, empezamos a barajar algunas opciones hace un par de semanas”, declaró en el programa Enfoque de los Sábados.

Consultado sobre por qué no reveló esa información a la prensa cuando se le hizo la consulta, Adrianzén Olaya respondió

que no puede dar esos detalles, porque podría generar “una desestabilización” en las carteras ministeriales y, en su opinión, sería poco “prudente”.

Imagínate que, de pronto, estemos viendo el cambio de cualquier ministro y yo digo: ‘Estoy evaluando sacar a tal ministro’. Sería poco prudente. Son temas que yo lamento las preguntas que me hacen, pero no puedo si no decir lo que digo permanente: ‘Todos estamos en evaluación y los detalles se conocen cuando la decisión se hace pública y no antes’ [sic]”, aseveró.

En ese sentido, el jefe del Gabinete agradeció la disposición de Julio Demartini de renunciar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de los cuestionamiento por el caso denominado ‘Qali Warma’. Su puesto será asumido por Leslie Urteaga, quien en el pasado lideró la cartera de Cultura.