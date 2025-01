“MÁGICO” GONZALES PREPARA A LOS FUTUROS FUTBOLISTAS EN MARCONA

Los niños y jóvenes del distrito de San Juan de Marcona están felices, porque gracias a la empresa Shougang Hierro Perú, pueden practicar gratis el deporte que más les gusta como es el fútbol, porque cuentan con la presencia como entrenador y formador de futuros deportistas, del ex futbolista de la selección, Alianza Lima y Universitario, Carlos “Mágico” Gonzales.

Hace más de un año que “Mágico” Gonzales se hizo cargo de la academia de fútbol de menores en Marcona, cuya práctica del fútbol es gratuita para todos los niños y adolescentes de la zona, como un aporte de la empresa privada en el desarrollo y sano esparcimiento de sus vecinos.

Durante este tiempo, Carlos Gonzales ha logrado que sus categorías de menores Sub 10 y Sub 12 logren varios títulos locales, gracias a la buena formación que les viene brindando. Esto ha logrado que sus muchachos puedan jugar encuentros amistosos con equipos profesionales.

“Tengo el gusto de a ver traído a Marcona para enfrentarse a nuestras selecciones infantiles, a las categorías oficiales de menores de los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes, quienes vinieron con sus Sub 10 y Sub 12, brindando encuentros de mucho nivel que fueron del agrado de los cientos de vecinos presentes en las gradas del estadio de la ciudad”, manifestó “Mágico” Gonzales.

Gonzales está convencido que con este trabajo que realiza en esta parte del país, logrará desarrollar futuros futbolistas de nivel, quienes traerá a Lima para que sean vistos por los clubes de primera división y puedan desarrollarse más, siempre con el respaldo de la Empresa Shougang Hierro Perú, quien le brinda los implementos deportivos y hace posible que se brinden estos entrenamientos gratuitos en Marcona.