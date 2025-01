Presidenta Dina Boluarte califica de «cobarde» a su expremier Alberto Otárola

PRESIDENTA DINA BOLUARTE SEÑALÓ QUE SU EXJEFE DE GABINETE MINISTERIAL SE ESCONDE EN LAS FALDAS DE UNA MUJER PARA ATACARLA

En la víspera, Yaziré Pinedo, expareja de Alberto Otárola, refirió que él era un maltratador y abusivo.

Durante una actividad oficial en el Callao, la jefa de Estado, Dina Boluarte, reiteró su molestia contra su ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, al que calificó de cobarde, por revelar en el Congreso de la República la cirugía de nariz que ella se realizó por una enfermedad crónica en el 2023.

Durante la ceremonia de inicio de obra de nueva Av. Tomás Valle, en el Callao, Boluarte calificó a Otárola de “cobarde” por hacer pública su operación y por no responder los temas realmente importantes en su comparecencia ante el Congreso.

“Aquel exfuncionario fue tan cobarde de no responder los cuatro puntos de agenda y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer”, comentó. En la víspera, su expareja, Yaziré

Pinedo, reveló los abusos que padeció en manos del ex jefe de Gabinete. Boluarte explicó que la cirugía no fue una estética, sino un procedimiento médico necesario para corregir su tabique desviado y cornetes crecidos, lo que le dificultaba respirar. La operación fue realizada la noche del 28 de junio de 2023, durante sus horas

de descanso.

La presidenta defendió su decisión de someterse a la intervención, asegurando que nunca dejó de cumplir con su trabajo y que los ministros estaban al tanto de su situación respiratoria. “Nunca dejé mi responsabilidad como presidenta”, afirmó.

“ESAS CARPETAS

DE CIRCO”

En cuanto a la investigación que abrió la Fiscalía por omisión de funciones, Boluarte calificó las investigaciones en su contra como “carpetas de circo”, refiriéndose a las acusaciones como una serie de investigaciones sin fundamento. Boluarte expresó que, a pesar de las controversias, recibe felicitaciones internacionales por los avances económicos de Perú. Aseguró que el país está mejor económicamente que otros de la región.

También dijo que, aunque preferiría no hacer públicas sus cuestiones personales, se vio obligada a aclarar la situación para poder seguir adelante con su labor en beneficio de la población. “Prefiero

ocupar mi tiempo, pensamientos y amor en resolver los problemas de mis hermanas y hermanos a nivel nacional”, concluyó.

PERÚ ES UN

SOCIO CONFIABLE

Durante la ceremonia de saludo del cuerpo diplomático en la sede de Palacio de Gobierno, Boluarte Zegarra, destacó que el Perú es un país que da pasos significativos en el fortalecimiento del diálogo y la cooperación, pero también un socio confiable para las inversiones.

Expresó que nuestro país aspira a convertirse en un “hub multimodal” que contribuya a fortalecer las cadenas de suministros globales y por eso se da la bienvenida a las inversiones sin distinción alguna. “El mensaje es que en el Perú pueden encontrar un socio confiable, un amigo, un aliado que lucha por la libertad y el progreso”, sostuvo.

La mandataria recalcó que no podemos bajar los brazos en la tarea de cumplir el mandato de construir un futuro mejor para todos los ciudadanos y subrayó que el país tiene como objetivo enfrentar las amenazas que agobian a toda la humanidad como es la desigualdad, el cambio climático y el crimen transnacional.

Agregó que el Perú a lo largo de historia demostró ser un actor comprometido en la construcción de un orden internacional basado en el respeto del derecho internacional, los Derechos Humanos y los valores y principios democráticos.

Se protegerá a jueces y fiscales

La presidenta Dina Boluarte Zegarra afirmó que su gobierno garantizará la protección de jueces y fiscales que actúen con firmeza contra la delincuencia y el crimen organizado. “Si es que el juez o fiscal, para resolver con valentía, necesita la protección de la policía, se la brindamos. Acá no hay mezquindades.

Pero el delincuente debe estar donde le corresponde: en la cárcel, no en la calle haciendo daño”, afirmó.

La mandataria destacó los esfuerzos del Ejecutivo para apoyar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mediante un aumento presupuestal y mejoras salariales. “Estamos dando la logística a la Policía Nacional, le hemos dado un presupuesto histórico que no habían tenido en años, hemos elevado el sueldo de la policía y las Fuerzas Armadas para que sientan motivación”, señaló.

Durante la ceremonia de inicio de obra de nueva avenida Tomás Valle en el Callao, la presidenta Dina Boluarte reiteró el compromiso de su gobierno con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del sistema de justicia frente al avance del crimen organizado.

En ese marco, se refirió a la necesidad de que fiscales y jueces actúen con determinación al impartir justicia. “A aquellos fiscales que sueltan a los delincuentes que la policía pone a disposición o aquellos jueces que también los liberan, trabajemos unidos”, expresó. “Seguiremos trabajando por la seguridad ciudadana, no es un tema exclusivo del Perú, pero tampoco es justificación para decir ‘me quedo de brazos cruzados y no hago nada’”, añadió.