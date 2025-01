La violencia y el“excelente” ministro

EN OTRO LENGUAJE

“Yo estoy convencido y creo que esto (el estado de emergencia) tiene que funcionar necesariamente, y si no fuere así, entonces tendré quedar un paso al costado”. Firmado: Juan José Santiváñez, 27 de septiembre de 2024. ¿Y funcionó el mencionado régimen de excepción? Ni por asomo. Nones. Es más, Lima y el Callao, literalmente, están en manos del crimen en todas sus modalidades, sin embargo, el ministro del Interior no se da por aludido y sigue mondo y lirondo atrincherado en su cargo.

Atentados, balaceras, sicariato, detonaciones de granadas, feminicidios y crímenes en lugares públicos son parte de la agenda delincuencial de todos los días, pero, a entender de la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, “tenemos un excelente ministro del Interior”. Tremenda loa que, desde luego, no es gratuita. Hasta suena a una broma

de mal gusto de la mandataria, quien ya exhortó a los eventuales candidatos al 2026 que no se cuelguen de sus ‘errores’ para buscar réditos políticos.

En esa línea de pensamiento, imagínense cómo sería la situación de inseguridad si el titular del Mininter fuese malo. Tendríamos una anarquía total.

El panorama se agrava porque, en efecto, no existe la noción cabal de que el país está rumbo a un estatus de violencia y baño de sangre sin precedentes desde los tiempos del terrorismo. ¿Y cuál es la nueva e innovadora estrategia del Gobierno? Asimilar policías para mandarlos a las calles y, quizá, más estado de emergencia.

O sea, más de lo mismo. Y así no se puede. No exageran, entonces, quienes piensan que el Perúcada vez es menos vivible, teoría que halla sustento en los miles de compatriotas que agarraron sus chivas y salieron en busca de paz y prosperidad. Y es que ahora debes pagar cupos hasta para respirar y cualquier emprendimiento tiene a los extorsionadores encima bajo la amenaza de atacar a la familia. No soslayemos el hecho de que hay muchos extranjeros metidos en la pomada y poco o nada se ha hecho para ponerlos en su sitio. A ver si el “excelente” ministro lo entiende algún día.

