Manuel Donayre: “seguiré cantando hasta cuando me acompañen las fuerzas”

La voz masculina más importante de nuestra música criolla sigue sonando en los escenarios. En entrevista para el diario UNO y La Última Digital, recuerda su primera canción en público.

El artista nos habla de su amistad con Lucha Reyes y la vez que Julio Iglesias lo felicitó por su estilo y potente voz, luego de verlo cantar en el Estadio Nacional

Manuel Jesús Donayre Aguilar nació en San Luis de Cañete, tiene 75 años, dos hijos, tres nietas, tres bisnietas y una exitosa carrera artística. Radica en Estados Unidos y por estos días se encuentra en Lima. Cordialmente nos recibió y atendió en su casa de San Martin de Porres.

-Don Manuel Donayre, ¿cada qué tiempo viene al Perú?

Cuando los empresarios me llaman para ofrecer algunas presentaciones. Ellos me dicen: “el público te reclama; si bien te escucha en la radio, te quiere ver. Ahora estoy aquí para ofrecer un show por el aniversario de Lima.

-A propósito, ¿cómo ve nuestra ciudad?

Lima es hermosa, pero está cada vez más destruida, más insegura. Ya no hay los balcones, las casonas que existían en el Rímac, Barrios Altos, La Victoria. Mucho tienen que ver los ciudadanos y las autoridades.

Su primera canción, Jesús Vásquez y Lucha Reyes

Manuel Donayre proviene de una familia de músicos. Sus integrantes tocaban con gran destreza guitarra, piano, violín, clarinete y otros instrumentos. “En casa siempre se escuchaba música. De niño tarareaba baladas y boleros”, rememora el llamado “Diamante Negro del Perú”.

¿Cuándo entonó su primera canción en público?

El día que cumplí cinco años. Fue un 24 de noviembre y en un circo en mi querido San Luis de Cañete. Aquel día me invitaron a cantar y entoné el hermoso vals de Amparo Baluarte: Secreto. Estaban presentes esa noche los cantantes criollos: Luis Abanto Morales, Roberto Tello y Jesús Vásquez. Ella se me acercó y abrazándome dijo al público: ¡ha nacido un nuevo artista!

Cuando vine a Lima con mi abuela Victoria, primero vivimos en Barranco, luego en San Martin de Porres y después en Barrios Altos. Allí conocí a Lucha Reyes en una verbena en homenaje a la Virgen del Carmen. Desde ahí forjamos una linda amistad. Ella me quería como un hijo. Nos encontrábamos en los programas en vivo que ofrecían radio Victoria y radio El Sol.

En compartido escenario y cantando en programas de radio y televisión con Jesús Vásquez, la “Reina y Señora de la Canción Criolla”, Eloísa Angulo, Esther granados y otros grandes exponentes de nuestra música criolla. Y ahora que recuerdo, en alguna oportunidad grabamos un bolero con Lucía de la Cruz.

Don Manuel, me acaba de mostrar una foto junto con Julio Iglesias, ¿cómo sucedió el encuentro?

Sucedió en 1980, un canal de televisión estaba celebrando su aniversario y organizó un evento en el Estadio Nacional. El cierre del evento era con el cantante español Julio Iglesias. Yo también estaba en la lista de artistas, pero cuando llegué ya estaban apagando las luces y el público iniciaba la retirada.

No, yo llegué a la hora que me indicaron: 8 de la noche. Pero algo sucedió, Julio Iglesias había ya cantado y cerrado el evento. Sin embargo, yo tenía un acuerdo y junto con mis músicos decidimos cumplir. Empecé a cantar, la gente regresó, cantó y aplaudió nuestra participación que duró cerca de 45 minutos. Al finalizar unos bomberos se me acercaron y a petición de Julio Iglesias me llevaron donde estaba él.

¿Cómo fue ese gran encuentro?

Nos saludamos con amabilidad y respeto. Me dijo que le gustaba mi estilo, potente voz e interpretación. Me aconsejó seguir adelante y pidió a alguien que tomará una foto. Fotografía que tiempo después una persona me lo llevó a mi trabajo en Miraflores. Fue un momento emocionante.

Claro que sí. A pesar que la vida no la tenemos comprada, gracias a Dios todavía puedo caminar y cantar. Y seguiré cantando hasta cuando me acompañen las fuerzas. Eso sí, el día que me vaya de este mundo quiero que todos me despidan vestidos de blanco. Es el color de la paz. No quiero ropa negra, no me gusta el luto.

Manuel Donayre y otros artistas criollos participaran del homenaje por el centenario del nacimiento del gran Oscar Avilés

Donde: Teatro Peruano Japonés

24 y 25 de marso / 8 p.m.

Entradas: teleticket

