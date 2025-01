Cachuca anuncia que regresa el AgustiRock

El legendario líder de Los Mojarras anunció el regreso del Festival AgustiRock, emblemático evento musical que cumplió 35 años y donde salieron conocidas bandas de rock nacionales. Así lo dio a conocer Hernán Condori en la entrega de los premios AgustiMojarras, donde se premió a los participantes y emprendedores que apoyaron este festival desde sus inicios.

“El evento de premiación es dirigido a gente de a pie, mecánicos, anticucheros, emprendedores, entre otros, que desde un inicio apoyaron económicamente para que el festival AgustiRock se realice años tras años. A esas personas se les reconoció y también participaron músicos de la zona, que amenizaron esa reunión”, indicó el popular Cachuca.

El rockero indicó que el festival AgustiRock pegará la vuelta en octubre próximo, con la participación de nuevas bandas y reconocidas agrupaciones locales.

Este reconocimiento, que realizaron Los Mojarras junto a la municipalidad de El Agustino, ocurre previo al viaje de los intérpretes de Triciclo Perú a Estados Unidos, donde realizará una gira que comenzará el 28 de enero con motivo de sus 40 años de trayectoria musical.

“Luego de la gira a Estados Unidos, me iré a Cuba a tratarme de los males que me aqueja mi maltrecho cuerpo, pero no me quejo, todo lo vivido, bailado y gozado, nadie me lo quita. Los Mojarras siguen más vigentes que nunca y dispuestos a seguir haciendo buena música por este 2025, año que marcará nuestra despedida de los escenarios”, añadió el intérprete de Sarita Colonia.