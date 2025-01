Nuevo paro nacional: Transportistas anuncian nuevas movilizaciones ante ola criminal: «El Perú se está desangrando»

«Ya les dimos tiempo»: Transportistas definirán este mes si van a nuevo paro por inacción ante extorsiones

Pese a que el estado de emergencia ya lleva meses en diversos distritos de Lima Metropolitana y el Callao, la ola de extorsión y sicariato continúa cobrando víctimas a diario. En el sector transporte, la situación incluso ha empeorado ya que se siguen registrando ataques a diversas empresas quienes se niegan a pagar los cupos exigidos por estos delincuentes.

En medio de esta complicada coyuntura, el presidente de Anitra, Martín Valeriano, para conocer las sensaciones de su gremio. El dirigente, aseguró sorprendió a más de uno al dar a conocer que actualmente la mitad de las empresas han cedido y hoy en día están pagando para poder trabajar con tranquilidad.

«Ahorita los transportistas están al olvido. A ninguna empresa le ha solucionado el ministro Santiváñez sus problemas de los cobros de cupos y las empresas no les ha quedado otra que pagar para que los dejen trabajar. Hasta la fecha, más del 50 % de empresas de transporte está pagando a los extorsionadores», indicó en una entrevista radial.



Anuncian nuevo paro

En esa misma línea, Valeriano aseguró que la única manea de solucionar dicha problemática es volver a salir a las calles por lo que anunció un nuevo paro de transportes el cual podría tener una fecha definida para fin de mes.

«La única forma es protestar y vamos a salir dentro de muy breve. Estamos articulando con las demás bases de Anitra y las organizaciones sociales para tomar acciones en los próximos días donde sostendremos reuniones y a fin de mes tendrán noticias porque no podemos permitir que nos vaya ganando las bandas criminales. El Perú se está desangrando y tenemos que salir a protestar por la inacción de este gobierno», añadió.

Santiváñez falló a su palabra

Para finalizar, el representante de los trabajadores de transporte dejó en claro que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha fallado rotundamente en el compromiso que les dio hace meses de acabar con las amenazas a su sector.

«Las bandas criminales dieron las mejores respuestas porque se ha incrementado la ola de extorsiones y cobro de cupos. El compromiso de protección que tendrían que darnos a las empresas de transporte, no se realizó a pesar que se instaló una mesa de trabajos con el ministro Juan José Santiváñez, quien se comprometió a darnos las informaciones de como iba a hacer su trabajo pero solo fue una vez que nos reunimos», finalizó.

Por otro lado, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte, Héctor Vargas, indicó que este mes definirán cuándo se llevará a cabo una medida de fuerza en respuesta a la presunta falta de acción por parte de las autoridades con respecto a la lucha contra la inseguridad. El transportista señaló que el Perú no puede esperar más tiempo por su seguridad.

El representante del gremio indicó que el anuncio de la medida fue advertido con antelación en diversas ocasiones por los transportistas. Según explicó, en los distintos foros en los que han participado, avisaron que, de no obtener resultados, tomarían esta medida de fuerza.

«Sí. Y no lo dijimos hoy día, lo dijimos en noviembre y diciembre, estuvimos en varios foros, en la Cámara de Comercio de Lima, estuvimos en la Universidad ESAN y lo hemos repetido y hoy día lo volvemos a decir. Nosotros vamos a tomar una medida de fuerza. Tal como hicimos en el mes de septiembre del año pasado», complementó.

Enfatizó que, desde su perspectiva y como parte de la protesta, debido a que han dado suficiente tiempo a las autoridades para trabajar, pedirán la destitución de todos los funcionarios. Según explicó, no han percibido un liderazgo real con respecto al combate contra la delincuencia.

«En vista de que ha transcurrido el tiempo y no se soluciona, consideramos que las personas que están al mando de nuestras instituciones no dan la talla y nosotros lo dijimos en ese momento. Si no dan la talla y no pueden hacer nada, la ciudadanía no puede esperar. Si estos señores tienen que irse, pues pediremos con medidas de lucha que se vayan», enfatizó.

Finalmente, agregó que, si bien aún no se ha definido la fecha de esta protesta contra las autoridades, este mes llegarán a un acuerdo con los demás gremios de transportistas para generar un mayor impacto.

«Le hemos dado tiempo suficiente a las autoridades para que se pongan a trabajar: a la Policía, al Ministerio Público, al INPE, al Poder Judicial, al Legislativo y al Ejecutivo. Habíamos solicitado un liderazgo que no tenemos hasta el día de hoy», detalló.