El Embajador Luis Suárez fue reconocido por la legión americana

Engalanaron esta importante ceremonia oficial de la Legión Americana:Angel Vazquez, Petty Officer, US Coast Guard, retirado 2001-2021 (Middle East Wars), Gary E. Cardenas, Sargento US Army 1964-67 (Vietnam y Cold War Era), Embajador Luis Suárez, Comandante de la Posta 144 del American Legion en Miami Lakes, William G. Perez, Coronel de US Marines, retirado 1983-2015 (Middle East Wars), Vice Comandante de Post 144. Detras a tu derecho, Larry Borman, Sargento, US Army 1969-1971 (Vietnam y Cold War Era), Vice Commander de Post 144. Ismael Guzman, Cabo de US Marines, 1979-1983 (Lebanon-Granada War Era), Chaplain (Orador Religioso) de la Posta 144.

La Legión Americana se reunió el 12 de julio del presente año para expresar su sincero agradecimiento al Embajador Luis Suárez Hernández y a la vez otorgar un Certificado de Reconocimiento por su destacado servicio y asistencia al avance de los programas y actividades de la Legión Americana dedicados a Dios y a la Patria.

Presentado por John A. “Doc” Maecher, Puesto 144, Departamento de los Lagos de Miami, Florida.

La Legión Americana fue fundada en París, Francia, del 15 al 17 de marzo de 1919 por mil oficiales y soldados, delegados de todas las unidades de las Fuerzas Expedicionarias Americanas¸ en esta reunión adoptó una constitución provisional y eligió el nombre de “Legión Americana”.



La Legión desempeñó un papel fundamental en la redacción y aprobación de la Ley de Reajuste de los Militares de 1944, conocida comúnmente como la “Ley del Soldado”. Además de organizar eventos conmemorativos, sus miembros colaboran en hospitales y clínicas del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) e igualmente participa activamente en la política estadounidense centrada en temas específicos. Su principal actividad política es el cabildeo en nombre de los veteranos y miembros del servicio, incluyendo beneficios como pensiones y la Administración de Salud de Veteranos.

El embajador Luis Suárez expresó su agradecimiento y orgullo por recibir este prestigioso reconocimiento de la Legión Americana:

Angel Vazquez, Petty Officer, US Coast Guard, retirado 2001-2021 (Middle East Wars), Gary E. Cardenas, Sargento US Army 1964-67 (Vietnam y Cold War Era), Embajador Luis Suárez, Comandante de la Posta 144 del American Legion en Miami Lakes, William G. Perez, Coronel de US Marines, retirado 1983-2015 (Middle East Wars), Vice Comandante de Post 144. Detras a tu derecho, Larry Borman, Sargento, US Army 1969-1971 (Vietnam y Cold War Era), Vice Commander de Post 144. Ismael Guzman, Cabo de US Marines, 1979-1983 (Lebanon-Granada War Era), Chaplain (Orador Religioso) de la Posta 144.