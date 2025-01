El Lima Golf Club en Perú será la sede del Latin América Amateur Championship 2026

By

El Masters Tournament, The R&A y la USGA anunciaron este jueves que la 11ma edición del Latin America Amateur Championship se jugará en el Lima Golf Club, Lima, Perú, del 15 al 18 de Enero de 2026.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA en 2014, el LAAC fue creado para desarrollar aún más el golf de aficionados en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El campeonato se traslada cada año a los mejores campos de golf con la participación de los jugadores amateurs más destacados de la región. El campeón recibe una invitación para competir en el Masters Tournament, y exenciones para The Open y el U.S Open.

“En los últimos 10 años hemos visto el impacto que el Latin America Amateur Championship puede tener en los países y comunidades anfitrionas. Estamos realmente muy contentos de llevar el campeonato a Perú por primera vez para mostrar a los talentosos golfistas de toda América Latina y el crecimiento del campeonato a medida que entra en su segunda década, en esta ocasión en el Lima Golf Club”, señaló Mike Whan, CEO de la USGA.

Inaugurado en 1924 y situado en el distrito de San Isidro, en el sur de Lima, el Lima Golf Club es un campo de estilo parkland rodeado de edificios de gran altura, la mayoría de los cuales han llegado en el siglo transcurrido desde la creación del club. Ha sido sede de la Copa Los Andes en siete ocasiones, de los Juegos Panamericanos en 2019 y, más recientemente, del Women’s Amateur Latin America en 2024. El Lima Golf Club es uno de los campos más antiguos de Perú y fue rediseñado por la firma de arquitectura de campos de golf, Mackenzie & Ebert, en 2018.

“Nos sentimos honrados de ser anfitriones del Latin America Amateur Championship en el histórico Lima Golf Club. Nuestro campo ha demostrado ser una prueba digna para muchos de los mejores jugadores de América Latina a lo largo de los años, y estamos emocionados de que la próxima generación de jugadores experimente todo lo que Lima Golf Club tiene para ofrecer”, indicó Michael DeBakey, Presidente del Lima Golf Club.

Entre los jugadores de mayor renombre que han jugado en ediciones anteriores se encuentran los colombianos Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz, el argentino Alejandro Tosti, y los chilenos Mito Pereira y Joaquín Niemann, este último ganador del LAAC en 2018. Entre los jugadores peruanos que se han destacado en la historia del Latin America Amateur Championship se encuentran Julián Périco (cuatro Top-10 en seis participaciones) y Luis Fernando Barco (T-3 en 2018 y 3ero en 2019). Este último se convirtió en el primer jugador peruano en competir en un Major, lo hizo en el U.S. Open en 2021.

“El Latin America Amateur Championship 2026 será un punto de partida para el crecimiento global del golf en Perú. Entre el Women’s Amateur Latin America, celebrado en 2024 y el anuncio de este campeonato para 2026, estamos orgullosos de que Perú siga siendo un importante centro del golf en América Latina”, dijo Martín Serkovic, Presidente de la Federación Peruana de Golf.