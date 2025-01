El Aniversario 10 del Latin América Amateur Championship se destacará por su amplia cobertura internacional

El Latin America Amateur Championship (LAAC) 2025, organizado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, contará con una amplia cobertura televisiva en todo el mundo. Los aficionados podrán sintonizar el 10mo aniversario del campeonato en el que participarán 108 de los mejores jugadores amateurs de la región, del 16 al 19 de enero. Pilar Golf Club en Buenos Aires, Argentina, será la sede del torneo por segunda vez después de ser anfitrión del evento inaugural en 2015.

El campeonato, que se jugará a 72 hoyos (juego por golpes), tiene como objetivo desarrollar aún más el golf en América del Sur, América Central, México y el Caribe. Las plataformas de ESPN cubrirán el evento en Argentina, así como en toda América Latina y Estados Unidos. Otras cadenas serán SuperSport (África), Fox Sports (Australia), TSN (Canadá), Warner Bros. Discovery Sports (Europa), SBS Sports (Corea del Sur), SPOTV (Sudeste Asiático), y Sky Sports (Reino Unido). Toda la cobertura también se retransmitirá en directo en la página web oficial del campeonato: LAACgolf.com.

El equipo de comentaristas contará con Rich Lerner como presentador, Andy North como analista, Iona Stephen y Steve Burkowski como reporteros en el campo y John Sutcliffe, quien se encargará de las entrevistas. La primera y segunda ronda (jueves 16 y viernes 17 de enero) se transmitirán en directo de 3 a 6 p.m. (Arg.), mientras que la cobertura de la tercera ronda (sábado 18 de enero) se emitirá de 1 a 4 p.m., y la ronda final (domingo 19 de enero) se televisará de 12 a 3 p.m.

Los participantes del LAAC, procedentes de 29 países y territorios de América Latina, competirán por el prestigioso título, que, entre otros beneficios, otorga una invitación al Masters Tournament, The Open y el U.S. Open, siempre que el campeón conserve su condición de amateur.

El field de este año cuenta con 16 jugadores dentro de los 200 primeros del Ranking Mundial de Golf Amateur (WAGR), incluyendo al mexicano Omar Morales (No. 13), el boliviano José Luis Montaño (No. 43), el jugador de Islas Caimán Justin Hastings (No. 46), y los brasileños Andrey Xavier (No. 56) y Hérik Machado (No. 58). Morales, estudiante de último año en UCLA y recientemente incluido en la lista de candidatos a ganar el Premio Haskins, fue subcampeón el año pasado en Panamá. En tanto, Aaron Jarvis, campeón del Latin America Amateur Championship 2022, participará por quinta vez.

El Latin America Amateur Championship fue creado en 2014 (la primera edición se disputó en 2015) como una iniciativa conjunta entre el Masters Tournament, The R&A y la USGA. Entre los ex jugadores más destacados se encuentran los colombianos Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz; los chilenos Joaquín Niemann (campeón del LAAC 2018), Cristóbal del Solar y Mito Pereira; y el argentino Alejandro Tosti.