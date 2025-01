Congreso: Presentan moción de censura contra Eduardo Salhuana por viaje a China

By

De acuerdo a la moción de censura, Eduardo Salhuana agravó la crisis en el Congreso de la República al viajar a China por invitación de la Asamblea Popular Nacional de dicho país.



Un grupo de parlamentarios presentó una moción de censura contra el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, en medio de la grave crisis que afecta al parlamento peruano.

La moción se fundamenta en el incumplimiento de funciones, particularmente en lo relacionado con la adopción de medidas adecuadas para afrontar la crisis moral derivada del escándalo vinculado a presuntas acciones de proxenetismo y la contratación irregular de personal del servicio parlamentario.

Según el documento, Salhuana incumplió en sus funciones al tomar las medidas correspondientes para afrontar la grave crisis moral del Legislativo por la «contratación irregular» del servicio parlamentario. Además, cuestionaron su viaje a la República Popular China.

«Aprobar la moción de censura del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, por el incumplimiento de funciones en la adopción de medidas oportunas para afrontar la grave crisis moral relacionada con el escándalo vinculado a presuntas acciones de proxenetismo y contratación irregular de personal del servicio parlamentario, así como el inoportuno viaje a China», se lee en el oficio.

Asimismo, los congresistas indicaron que, la presunta red de prostitución, ha generado un daño irremediablemente «en el prestigio, honorabilidad y respetabilidad» del Congreso, lo cual afectado la confianza de la ciudadana en las acciones del Poder Legislativo.

Eduardo Salhuana asegura que no renunciará a su cargo

En declaraciones a la prensa, Eduardo Salhuana indicó que no existe motivo fundamentado para presentar una moción de censura en su contra. No obstante, manifestó que respeta la decisión de sus colegas.

«Sobre la moción (de censura) respeto la decisión de los congresistas, sin embargo, creo que no hay ningún motivo fundamentado, ni razón, para solicitarla, pero finalmente será el Congreso que tome la decisión en su momento Tal como está la investigación en la Comisión de Fiscalización, está aparentemente descartada la situación que motivó la investigación», declaró.

Además, Salhuana Cavides descartó «dar un paso al costado» y aseguró que, en su calidad de presidente del Congreso, tiene la obligación de estar al frente cuando las circunstancias son difíciles.

«En cuanto a dar un paso al costado, no acostumbro hacerlo. Yo acostumbro, en mi vida política y personal, encarar los problemas y ser responsable del cargo que ocupo. Yo soy presidente del Congreso y tengo la obligación de estar al frente de la institución cuando las circunstancias son difíciles», agregó.

“Objetivamente no hay ningún fundamento y razón para solicitarla”, insistió el titular del Parlamento en conferencia de prensa realizada en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

MOCIÓN PARA INVESTIGAR ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ODEBRECHT

El presidente del Congreso también fue consultado por la moción de orden del día que propone la creación de una comisión investigadora multipartidaria del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht. Anunció que apoyará esa solicitud.

“Respaldo plenamente la presentación de esa moción. Este es un tema que está pasando desapercibido dado que estamos abocados al tema del Congreso de la República. Los titulares, el interés de la prensa, que es legítimo, pero paralelo a eso está el tema Odebrecht y los responsables de esta corrupción que ha afectado la economía del país están pasando desapercibidos. Hago una llamada de atención a ese tema”, puntualizó.

En otro momento, Salhuana agregó que, tal como van las indagaciones, estaría totalmente descartada la situación que motivó la investigación por parte de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Ello en referencia a las denuncias periodísticas que afecta a este poder del Estado.