Gino Ríos garantiza “independencia,imparcialidad e idoneidad” en la JNJ

Promete recuperar laconfianza ciudadana en el sistema dejusticia como una “exigencia ética, libre de corrupción”

El flamante presidente del nuevo pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, aseguró durante su discurso de asunción de cargo, que las decisiones en el ente constitucional se sustentarán sobre la independencia, imparcialidad e idoneidad y que la legitimidad se basa en la calidad de sus consensos y acuerdos, y no en el “deseo individual o en algún ego entusiasta”.

Estas palabras las expresó durante la ceremonia de instalación del nuevo pleno de la JNJ para el período 2025 – 2030, integrado por los magistrados Gino Ríos Patio, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, María Teresa Cabrera Vega, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Rafael Ruiz Hidalgo.

En la ceremonia, que contó con la presencia de la presidenta de la república Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se dio lectura a la resolución que nombra al doctor Gino Ríos Patio, como presidente de la JNJ para el primer año de gestión. El presidente prestó juramento ante el doctor Víctor Hugo Chanduví Cornejo.

Acto seguido, se dio lectura de la resolución que nombra a la doctora María Teresa Cabrera Vega, como vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia para el año 2025, quien juramentó ante el presidente.

En su discurso, Ríos Patio refirió que la independencia reclama principalmente una responsabilidad inalterable con la verdad, la ética y el servicio a la sociedad, y es la sociedad que espera que la actuación de la JNJ sea impenetrable a la corrupción. Agregó que las disposiciones de esta junta deben ser una demostración incuestionable de compromiso con el sistema de justicia y con los valores que inspiran un estado democrático y de derecho.

Sobre la imparcialidad dijo que se concibe como una imperiosa exigencia ética, y no solo como un simple estándar técnico.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zegarra; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo; el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto; la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, y el presidente del Consejo de

Ministros, Gustavo Adrianzén; entre otras altas autoridades.

INTEGRIDAD Y ÉTICA

“Por ello las disposiciones de esta junta deben ser una demostración incuestionable de compromiso con el sistema de justicia y con los valores que inspiran un estado democrático y de derecho”, agregó. Respecto a la imparcialidad, Ríos Patio dijo que la conciben como una “exigencia ética” y no solo con un simple estándar técnico, a

fin de garantizar que sus decisiones no estén marcadas por “favoritismos, animadversiones ni intereses ajenos a la justicia”.

“La sociedad necesita y espera, merece y exige una Junta Nacional de Justicia que actúe con respeto a la Constitución, con integridad y celeridad, comunicando sus razones de manera clara y razonada”, aseveró.

“La idoneidad finalmente se verá reflejada en el criterio que emplearemos para seleccionar jueces y fiscales, para evaluarlos

periódicamente, para aplicar las sanciones a que hubiere lugar y cómo no, para evaluarnos continuamente como institución”, añadió.

Finalmente, Gino Ríos prometió liderar “con firmeza y convicción” la institución en el primero tramo anual del quinquenio 2025-2030.

“Trabajaremos denodadamente para corresponder a la confianza depositada en nosotros, asegurándose así que nuestras decisiones se mantengan siempre alineada con los principios que inspiran nuestra república y con las expectativas de la ciudadanía, la cual exige una justicia sin ribetes políticos ni instrumentalización para inhabilitar o provocar el repudio popular contra una persona”, sentenció.

Boluarte pide efectividad en reforma judicial

La presidenta de la República, Dina Boluarte, presente en la ceremonia de juramentación de la JNJ, destacó que la entidad es un pilar fundamental para fortalecer el Estado de Derecho y nuestra democracia.

Asimismo, reafirmó el compromiso del gobierno con la Junta Nacional de Justicia, convencida de que debemos trabajar incansablemente por una justicia eficiente, transparente y confiable. “Una justicia que brinde respuestas claras y oportunas a todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción”, agregó.

La jefa de Estado hizo un llamado a sus integrantes y a todos los actores del sistema de justicia para consensuar principios y políticas que impulsen una reforma judicial efectiva. “Esta reforma no solo debe optimizar los procedimientos, sino también garantizar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, añadió.

En esa línea, Boluarte remarcó que la reforma judicial no es solo un objetivo técnico, sino también un compromiso con la democracia, el bienestar de todos los peruanos y peruanas, y el derecho a un sistema judicial accesible y equitativo. En ese sentido, ratificamos nuestro respeto absoluto a la separación e independencia de poderes, así como a la autonomía de entidades como la Junta Nacional de Justicia. Subrayó la independencia institucional como la base de un

ejercicio responsable de sus funciones, lejos de cualquier presión externa, influencia indebida o intereses partidarios. “Nuestro único interés y objetivo es generar bienestar para más peruanos, fortalecer la democracia, y fomentar la paz y la convivencia armónica en nuestra nación”, continuó.

“Este año 2025 trae consigo grandes desafíos, pero también grandes oportunidades. Con unidad, compromiso y una visión clara de servicio al pueblo, estoy convencida de que no solo consolidaremos nuestra recuperación económica, sino que también avanzaremos en la construcción de un sistema de justicia moderno, confiable y respetado por todos”, finalizó.