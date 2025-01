División en APP por caso deprostitución en el Congreso

PARTIDO DE CÉSAR ACUÑA DIVIDIDO POR CASO DE PROSTITUCIÓN EN EL CONGRESO, PERO SALHUANA PREFIERE VIAJAR A CHINA

En el Congreso de la República el caso de una presunta red de prostitución al interior de este poder del Estado ha traído consigo una guerra interna en Alianza para el Progreso (APP), materializada en un sutil enfrentamiento entre la gestión del actual presidente Eduardo Salhuana y su antecesor, Alejandro Soto, con algunos actores de reparto como el exoficial mayor José Cevasco. Y en medio de esta crisis de legitimidad e imagen, el representante de Madre de Dios viajará a China.

En la víspera, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, consideró que el expresidente del Parlamento Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso) debería salir al frente para responder por la contratación de Jorge Torres Saravia, involucrado en una presunta red de prostitución, en la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional en agosto de 2023. “A Soto le corresponde asumir y explicar las razones por las cuales dispuso que el oficial mayor [Giovanni Forno Flórez] designe a Torres en ese cargo, y con esto terminar con una mala costumbre que

hay en el Parlamento: usar al oficial mayor de bonzo. El político se esconde y manda al oficial mayor a asumir la responsabilidad”, dijo.

Cevasco Piedra señaló que, cuando los legisladores piden al actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, el cese inmediato de Forno Flórez por una supuesta negligencia y falta de transparencia para la

contratación de profesionales en el Parlamento, “saben que el oficial mayor es un empleado”.

“Lo que deberían solicitar es quién fue el responsable político de la disposición de contratar a alguien en un cargo para el cual ha generado sinsabores al Parlamento y que el señor Salhuana lo primero que hizo fue destituirlo”, en clara alusión al expresidente del Congreso, Alejandro Soto. Cevasco explicó que el oficial mayor del Congreso “no goza de autonomía para poder decidir políticas de administración”. “Como empleado es dependiente y recibe órdenes. ¿De quién recibe órdenes? Del presidente del Congreso. Cuando sucedieron estos hechos de la contratación de Torres, el presidente del Congreso era Alejandro Soto”, enfatizó. “(Decir que no recuerda detalles de las contrataciones) es una respuesta de protección a la persona que en ese momento presidió el Parlamento. El oficial mayor depende del presidente. Él debe haber recibido una orden superior, no ha designa do a una persona porque se

le ocurrió. Es labor del oficial mayor proteger institucionalmente a la Presidencia del Congreso. Él no es el responsable político”, aseveró. Pero la mejor evidencia del problema interno es que las redes sociales oficiales del Congreso de la República, a cargo de la Oficina de Comunicaciones, órgano que depende directamente la presidencia del Parlamento y jefaturado por la exparlamentaria Alejandra Aramayo, replicaron las declaraciones del exoficial mayor, con lo cual se acentúan las diferencias.

ACUÑA BUSCARÍA

DENUNCIAR A BURGOS

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgo, se pronunció en torno a las declaraciones del legislador Héctor Valer (Somos Perú), vicepresidente de ese grupo de trabajo parlamentario, quien aseguró que plantearía una censura en su contra en la próxima

reunión presencial. Burgos Oliveros consideró que se estaría preparando el terreno para una eventual sanción contra él en la Comisión de Ética del Parlamento, presidida por Álex Paredes (Bloque Magisterial). En esa línea, acusó a César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), de estar detrás de esa posibilidad.

“Les soy incómodo a los que están en el Poder Legislativo. Están recibiendo órdenes de un señor llamado César Acuña, que ha pedido que yo vaya a [la Comisión de] Ética, en un vídeo. Entonces, en todo lo que ha inmiscuido ayer el señor Eduardo Salhuana, está preparando ‘la tierrita’ para que yo sea denunciado en la Comisión de Ética […] Asimismo, con el tema de Mikonos, ya había la posibilidad y estaban buscando los votos, estaban buscando solamente el motivo para censurarme dentro de la Comisión de Fiscalización”, aseguró.

Piden censurar a Mesa Directiva

En medio de esta situación, la congresista Susel Paredes, integrante de la bancada de Bloque Democrático Popular, cuestionó el desempeño de su colega Eduardo Salhuana al frente del Congreso de la República y su reacción ante la crisis que atraviesa dicha entidad, en el marco de la investigación por una supuesta red de prostitución dentro del Parlamento.

“Él ha reaccionado de una manera muy suave, despidió a este señor [Jorge Torres Saravia], pero no me parece que haya sido lo suficientemente drástico”, señaló al tiempo de criticar la decisión del titular de la Mesa Directiva de realizar un viaje oficial a la República Popular de China en medio de las investigaciones en el Congreso y pedidos de censura en su contra. En esta crisis reputacional,

en medio de esta investigación, ¿quién es la cara del Congreso

de la República? El presidente del Congreso. Entonces, en mi

opinión, no debe irse a ninguna parte”, expresó. “No solamente hay que decir: ‘que investigue’ y no pasa nada. No. Es la institución que a ti te han encargado los otros congresistas para que la dirijas, entonces, a dónde te vas a ir si estás en esta crisis tan grave”, añadió. Por s parte, la parlamentaria Flor Pablo señaló estar de acuerdo con la censura de toda la Mesa Directiva del Congreso. “(Este es) un Congreso donde al procurador lo nombra el mismo Congreso, un Congreso que aumenta su

presupuesto en más de 100% en un año, un congreso totalmente discrecional para hacer lo que le da la gana. Se hace lo que se le antoja en ese momento a la alianza que hay para la Mesa Directiva”, declaró.

“Yo estoy de acuerdo con la censura a la Mesa Directiva, a toda la mesa, no solamente al presidente, porque acá hay una responsabilidad, porque cuando llegan al gobierno del Congreso es en una alianza. No se ganan los votos por pura casualidad. Realmente la situación del Congreso es insostenible, es ingobernable en este momento y esto de ‘me voy a China’ es una forma también de dejar las papas calientes, no responsabilizarse”, manifestó.