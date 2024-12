Vicente Fernández Jr: “Mi padre dejó 300 canciones para después de su muerte».

LAULTIMA ESPECTÁCULOS

En entrevista exclusiva con DIARIO UNO y LAULTIMA DIGITAL, el hijo de la desaparecido estrella mexicana, presenta el disco póstumo del rey de las rancheras “Vicente Fernández con banda”.

Por: Ketty Cabrera

A tres años de la partida del ídolo mexicano que llevó la música ranchera a los rincones más remotos del mundo, Vicente Fernández, su familia decidió cumplir sus últimos deseos, los cuales dejó “dicho y pauteado”, como su nuevo álbum llamado “Vicente Fernández con Banda” que acaba de ser lanzado por la Sony Music.

DIARIO UNO entrevistó al mayor de los ‘potrillos’ Fernández, Vicente Junior, que contó que su padre dejó un gran legado musical de 300 canciones inéditas listas para ser lanzadas después de su muerte.

“En este nuevo disco ‘Vicente Fernández con Banda’ mi padre canta por primera vez con banda sinaloense -otro género de la música regional mexicana- es algo muy novedoso y estoy agradecido con el recibimiento que ha tenido del público en los países donde se ha compartido. Espero que este disco sea atesorado, guardado y que llegue a conquistar corazones como siempre pasó con la música de Don Vicente”, contó el también cantante y primogénito del “Charro de Huentitán”.

-¿Cómo nace este proyecto musical a tres años de la muerte de su padre?

Este disco ya lo tenía listo mi padre como reserva, aproximadamente en el 2010 o 2011. Mi padre dejó cerca de 300 canciones guardadas para cuando no estuviera con nosotros. Son canciones inéditas grabadas en el estudio que quedaron guardadas con la intención de que él siga existiendo y llegar a las nuevas generaciones. La familia me dio la oportunidad de estar involucrado en esta nueva producción con Sony Music.

-Tengo entendido que este es el primer disco con banda de su padre…

Mi padre fue admirador de la música con banda y este disco es una deuda musical que tenía con su público, con los amantes de la música de banda sinaloense. Mi padre no estuvo con nosotros en muchos cumpleaños y celebraciones, porque para él el amor a su público era lo primero. Nunca hizo shows con banda porque sabía que eso aumentaba el presupuesto en el costo de cada boleto de la gente, cuidaba hasta el más mínimo detalle para no perjudicar a su público.

-En esta época de inteligencia artificial, habrán puesto en duda si es la voz de Vicente Fernández…

Esa es la pregunta recurrente que hacen desde las redes sociales, cosa que descarto categóricamente. No existió, ni existe ni podrá existir esa posibilidad de inteligencia artificial en la música y en la voz de don Vicente, ni de ningún integrante de la familia Fernández. No existe en la música de mi hermano Alejandro, en la mía ni en la de mis sobrinos. Esto es un proyecto que se preparó, se perfeccionó y se guardó.

-Y después de este disco, hay proyectos a futuro ¿Una película, un libro? ¿Se viene algo más?

Por ahora es promocionar este disco transmitiendo. Hay un proyecto de presentarlo en un concierto con toda la familia, estamos dando seguimiento para poderlo transmitir a los medios de comunicación, pero todo tiene un camino y proceso.

-¿Llevarán el material a los Grammy ?

Espero, estamos en muy buen tiempo para que mi padre este dentro de las listas de nominación de los Grammys del próximo año para competir en la categoría de Mejor Álbum de Banda. Todo esto se proyectó con la idea de estar en tiempo en la academia. Pero mi padre tuvo una gran cantidad de Grammy mi padre, tenemos la satisfacción de que en el disco ‘A mis 80s’, ya no estaba con nosotros y ganó.