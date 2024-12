Tras siete días de agonía fallece la extrabajadora del Congreso que fue acribillada en taxi

By

-Andrea Vidal Gómez fue vinculada por ‘Beto a saber’ con red de prostitución dentro dentro del Congreso

-La joven de 28 años, abogada se desempeño como asesora de Jorge Torres Sanabria,ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso

Andrea Vidal, la extrabajadora del Congreso, falleció este martes 17 de diciembre tras estar siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), producto de un feroz ataque perpetrado por sicarios. Ella fue víctima el último 9 de diciembre de un ataque a balazos que dejó al conductor del taxi fallecido; mientras que Vidal terminó gravemente herida.

El ataque se produjo luego de que solicitara un taxi a través de un aplicativo. Mientras se encontraba en la parte posterior del vehículo, dos sicarios dispararon más de 40 veces, dejando al conductor sin vida y a la abogada con múltiples heridas en la cabeza y el brazo. Desde esa fecha, Andrea permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 2 de Mayo, donde recibía atención médica.

Andrea Vidal fue asesora hasta septiembre de 2024 de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Juridíca y Constitucional del Congreso. ‘Beto a Saber’ de Willax, denunció que la mano derecha del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, habría orquestado el ataque tras una disputa con Vidal.

RED DE PROSTITUCION EN CONGRESO

Según el informe periodístico, él la nombró para ese cargo a cambio de ciertos ‘favores’, que incluían que Torres se encargara de encontrar mujeres que trabajaran como sexoservidoras en el Parlamento, mientras que Vidal se ocuparía de presentarlas como ‘asesoras y secretarias’.

«Yo no las contrato directamente; eso lo hace el departamento de recursos humanos. Conozco a algunas de ellas. He trabajado en un despacho con una y a las otras las he conocido recientemente», afirmó Jorge Torres Saravia en el programa mencionado. Este supuesto negocio habría estado en funcionamiento hasta que tuvieron una pelea hace tres meses, momento en el cual Vidal fue destituida de su puesto.

Jorge Torres Saravia, según el programa ‘Beto a saber’, sería el principal colaborador del gobernador regional César Acuña y estaría involucrado en una red de prostitución dentro del Congreso de la República. Se le acusa de reclutar mujeres para que trabajen como trabajadoras sexuales en el Parlamento, haciéndolas pasar por secretarias o asesoras con la ayuda de un cómplice.

De acuerdo con su perfil en el portal del Gobierno, Torres Saravia nació en Chincha, tiene 44 años y es abogado con más de 15 años de experiencia en el sector público. Posee un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Universidad César Vallejo, que pertenece al gobernador Acuña. En su trayectoria laboral, se menciona que fue jefe de la oficina Legal y Constitucional del Congreso desde el 22 de agosto de 2023 hasta el 14 de febrero de 2024, y volvió a ocupar ese cargo el 13 de mayo de este año. Sin embargo, ayer, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, lo destituyó debido a las serias acusaciones en su contra.

Jorge Torres Saravia era mano derecha de César Acuña.

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República, mostró su rechazo hacia los hechos delictivos que implican a Torres Saravia en una red de prostitución dentro del Legislativo y aclaró que las mujeres mencionadas en el informe no tienen ningún vínculo laboral con el Parlamento en la actualidad.

«Censuro tajantemente esa conducta. Y acá no hay coronas, sea del partido que fuese. Justamente hoy hemos expedido la resolución dando por concluido su vínculo laboral; ya no pertenece, desde hoy, a la planilla del Congreso de la República. Preciso también que las tres damas que figuran en el reportaje ninguna es trabajadora del Congreso”, dijo Salhuana.

BOTAN A TORRES

Precisamente, Torres fue destituido de su cargo en el Congreso el pasado viernes 13 de septiembre por, presuntamente, estar inmiscuido en un presunta red de prostitución dentro del este poder del Estado. Acusación hecha por Willax Tv y recogida por las autoridades del Legislativo para tomar esta decisión.

En relación a este asunto, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, perteneciente a Alianza Para el Progreso (APP), expresó su firme condena hacia el supuesto comportamiento del exservidor, militante del mismo partido político.

“Censuro tajantemente esa conducta y acá no hay corona, sea del partido que fuese, justamente el día de hoy hemos expedido la resolución dando por concluido su vínculo laboral. Él ya no pertenece desde hoy a la planilla del Congreso de la República”, declaró a los medios de prensa.

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso. (Foto: Congreso de la República)

Por su parte, la parlamentaria de Renovación Popular, Patricia Chirinos, utilizó sus redes sociales para condenar el accionar en el que estaría involucrado Jorge Torres y manifestó que tomará cartas en el asunto para iniciar una investigación comandada por el Ministerio Público.

“Lamentable y condenable lo ocurrido con Andrea Vidal Gómez. Todos los peruanos exigimos una exhaustiva investigación sobre este oscuro caso, que involucra a figuras de poder y una red de prostitución que operaría en el Congreso. ¡Encuentren a los culpables y hagan justicia! El silencio no puede ser la respuesta”, indicó en su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter.

“El funcionario ha sido señalado por presuntamente contratar a mujeres sin el perfil ni la experiencia necesaria para laboral en el Congreso de la República a cambio de favores sexuales y ser el autor intelectual detrás del intento de asesinato de una exfuncionaria del parlamento”, manifestó días antes en un oficio enviado a la fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela.

Oficio enviado por Patricia Chirino a la fiscal de la Nación.

Al respecto, el exjefe de la Oficina Legal del Congreso negó las acusaciones en su contra: “Yo no las contrato directamente; eso lo hace el departamento de recursos humanos. Conozco a algunas de ellas. He trabajado en un despacho con una y a las otras las he conocido recientemente”, afirmó Torres Saravia al mencionado medio.