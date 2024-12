Dina Boluarte niega ilegalidad de normas suscritas post cirugía

JEFA DE ESTADO, DINA BOLUARTE, QUIERE CURARSE EN SALUD ASEGURA VALIDEZ DE NORMAS EN EL POST OPERATORIO

Enfrenta procesos por caso “Rolex”, “cofre presidencial”, “Dinámicos del Centro”,

crímenes de lesa humanidad y ahora abandono de cargo.

Ante la avalancha de críticas en la opinión pública y el Congreso de la República, luego de confirmarse su operación a la nariz, la Presidencia del Perú informó que todas las normas suscritas en el periodo del 26 de junio al 10 de julio del 2023, por la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra, han sido realizadas dentro del marco legal establecido por la Constitución y las leyes del Perú.

“Rechazamos categóricamente cualquier insinuación o acusación que cuestione la legitimidad o la legalidad de las normas firmadas por la señora presidenta. Estas afirmaciones carecen de fundamento y solo buscan desestabilizar al gobierno, afectando seriamente la gobernabilidad del país”, se indica a través de un comunicado difundido en las redes sociales de la Presidencia.

En el texto, se recalca que la presidenta Boluarte trabaja incansablemente para garantizar el bienestar y la prosperidad de los peruanos, y que su compromiso con la democracia y el Estado de derecho es absoluto.

“Reafirmamos, por tanto, que todas las normas rubricadas por la señora presidenta Boluarte, son legítimas y han sido realizadas en su calidad de jefe de Estado con la debida autoridad y cumpliendo con el marco legal constitucional establecido”, enfatiza dicho comunicado.

Por último, agradecieron a los ciudadanos por su confianza y apoyo al gobierno. “Nos comprometemos, aún más, a seguir trabajando por garantizar la estabilidad, la seguridad y el desarrollo de nuestro país”, enfatiza el comunicado.

Este comunicado se da luego de que el 13 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte dirigiera un mensaje a la Nación acompañada de su gabinete ministerial, en el que admitió la cirugía a la nariz por motivos de salud. “El acto médico no me lo impidió. La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta

constitucional”, aseguró. Esta situación originó diversas preguntas y dudas en torno al periodo post operatorio, en el que, supuestamente, la jefa de

Estado se encontraría incapacitada para gobernar. A esto se suma que una intervención quirúrgica se debió informar oficialmente al Congreso de la República teniéndose en cuenta que no existe un vicepresidente que pudiera ejercer labores ejecutivas.

En su intervención, solicitó a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que la cite

para declarar sobre la investigación en su contra, la cual está relacionada con un presunto abandono del cargo y omisión de funciones.

APENAS 3 % DE

APROBACIÓN

La presidenta de la República, Dina Boluarte, cierra el 2024 con solo un 3% de aprobación, según lo reveló la última encuesta de Datum, realizada para el diario El Comercio. El

estudio realizado por la mencionada encuestadora tuvo lugar entre el 6 y 10 de diciembre, periodo en el que se contó con la participación de 1222 peruanos que respondieron a la pregunta “¿Aprueba o desaprueba la labor que desarrolla Dina Boluarte como presidenta

de la República?”. Las respuestas que se recibieron de esta muestra reflejan que el 95% de la población peruana no aprueba el trabajo de la mandataria en Palacio de Gobierno luego de que, en el mes pasado, dicha cifra se estableciera en 94%. Por su parte, 3% eligió “No sabe” como respuesta.

Asimismo, la encuesta de Datum muestra que en todos los sectores socioeconómicos el rechazo a Dina Boluarte tiene cifras similares, en los sectores A/B y C, la presidenta llega a un 95% de desaprobación, mientras que en el D, 96%; y en el E, 93%. Con respecto a las regiones, en Lima y Callao el rechazo alcanza un 96%, mientras que en el norte, centro y sur del país, el porcentaje de rechazo a su gestión es del 94%, 95% y 96%; respectivamente. Por su parte, en el oriente, la cifra permanece en 90%.

Múltiples denuncias contra su gestión

La presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta varias investigaciones y denuncias relacionadas con su gestión política y presuntos actos de corrupción. Estas investigaciones reflejan una creciente presión política y judicial sobre su mandato. A continuación, se detalla una lista de los casos más relevantes:

Muertes durante las protestas sociales (2022-2023) Se le investiga por homicidio,

lesiones graves y genocidio, debido a las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno tras asumir la presidencia. Se busca determinar si dio órdenes directas que derivaron en estos incidentes. Estado: Denuncia constitucional en proceso

Acusada de recibir relojes de lujo no declarados en su patrimonio, lo que podría constituir cohecho y enriquecimiento ilícito. Estado: Investigación en curso con denuncia constitucional en trámite

Acuerdos con Patricia Benavides Investigación sobre un presunto pacto con la exfiscal de la Nación para archivar casos a cambio de beneficios políticos y protección de altos mandos de la Policía Nacional. Estado: Investigación preliminar por cohecho

Desactivación del equipo Eficcop Se le atribuye abuso de poder y encubrimiento al promover la disolución del equipo policial que apoyaba investigaciones anticorrupción. Estado: Investigación preliminar

Caso Dinámicos del Centro Investigación por presuntos aportes ilícitos relacionados con

la campaña electoral de 2021 y la contabilidad del partido Perú Libre. Estado: Investigación preliminar

Abierta por no informar adecuadamente sobre su incapacidad temporal tras una cirugía en 2023, lo que generó cuestionamientos sobre su responsabilidad ejecutiva. Estado: Investigación preliminar.