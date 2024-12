Ángel Calvo: “Nicolasa es mi máxima creación; es la abuelita que me mantiene”

LAULTIMA ESPECTÁCULOS

*La ‘abuelita’ más querida de la televisión, en diálogo para el diario UNO y La Última Digital, nos habla de sus otras pasiones: la pintura y la literatura.

*Su creador quién maneja los hilos de la marioneta, rememora su breve paso por la política nacional y hace una reflexión sobre la muerte

Entrevista y fotos:

Kevin Eneque

Ángel Calvo es natural de Colombia, pero de raíces peruanas. Tiene más de 30 años dedicados al teatro, la narración oral, las artes plásticas y la literatura. Su máxima creación es la Abuelita Nicolasa. El títere adulto mayor de colorida vestimenta, verbo popular y alma juvenil.

-Ángel, ¿cómo surgió este simpático personaje?

Fue en los primeros años de la década del 90, cuando decido incursionar en el mundo de los títeres. La primera obra que presenté fue Caperucita Roja de Charles Perrault y aquí es donde nace la abuelita, que en el cuento no tiene nombre, pero que yo decidí llamarla Nicolasa.

-¿Y por qué Nicolasa…?

La decisión del nombre tiene una historia curiosa. En una ocasión, estando en el cementerio Presbítero Maestro, leí en una lápida el nombre: Nicolasa. Me impactó, me gustó. Al poco tiempo después tuve dos hijas y quería ponerle a una de ellas este bendito nombre, pero mi esposa de entonces, se opuso. Luego, cuando empecé a hacer títeres, recordé el nombre y fue entonces que decidí llamarla a mi creación: Nicolasa. Nadie se opuso (risas)

-Desde entonces, se volvió tu compañera…

Gracias a ella he recorrido el Perú y llegado a diversas ciudades como Moyobamba, Trujillo, Piura, Chiclayo. Además de dictar charlas en universidades como La Cantuta y César vallejo. Y también he grabado varios comerciales para empresas, inmobiliarias y clínicas.

-¿Qué significa Nicolasa en la vida de Ángel Calvo?

Es la abuelita que me mantiene, trabaja para mí, me da de comer (risas). Y si bien es el personaje que más satisfacción me ha brindado en mi carrera, debo señalar que he construido más de dos mil títeres. Muchos de ellos distribuidos a varias ciudades del Perú e incluso enviado a España, Holanda, México, Chile y otros países.

Ángel, también pinta y escribe

-Ángel, ¿qué proyectos tienes para el 2025?

Espero continuar en TV Perú y el programa Más Conectados. Y de manera paralela, seguir con las funciones para niños con mi grupo de títeres que tiene por nombre La Pájara Gorda y hacer una exposición con los cuadros que estoy pintando. Porque además de dedicarme a los títeres, también soy pintor y escribidor de libros.

-¿Cuántos libros llevas publicados?

Hasta el momento ya tengo siete libros, cuyos temas son cuentos infantiles y herramientas pedagógicas. Son textos didácticos, tal como el octavo libro que es una recopilación de cuentos y obras de teatro. Espero concluirlo pronto y presentar el próximo año.

La política y la muerte

-Ángel, en el 2016, fuiste candidato al parlamento Andino, ¿qué pasó?

El desaparecido político Hernando Guerra García me presentó como una opción en el partido de Solidaridad Nacional, y también con el apoyo de “Pepe” Luna. Lamentablemente retiraron el partido de las elecciones, por decisión de Luis Castañeda Lossio. Me quedé con las ganas de ser parlamentario andino (risas)

-¿Recuerdas cuál fue tu principal propuesta?

Mi idea era hermanar a Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. A través de un gestor cultural promover encuentros de médicos, poetas, pintores, cantantes. Visibilizar la labor en favor de la comunidad. Espero que algún partido me invite en las próximas elecciones.

-¿Sabes quiénes son los parlamentarios andinos actualmente?

No tengo ni idea de quiénes son, qué hacen ni cómo lo hacen (risas). Es el sentir de la gran mayoría de la población.

-En algún momento todos partiremos, ¿qué epitafio te gustaría…?

Ninguno. El día que yo me muera, no quiero que me entierren ni me cremen. Ya conversé con mis hijas, y les he pedido que llegado ese momento me lleven a una facultad de medicina y donen mi cuerpo para que los chicos practiquen. Estando muerto todavía se puede ser útil.

Ping pong con Ángel Calvo

-Un libro

Cien años de Soledad de Gabriel García Marques

-Un equipo de Fútbol

Universitario de Deportes y América de Cali

-Cuantos hijos tienes

Tengo cuatro. Tres mujeres (Nasha, Leysha y Micaela) y el último de 10 años que se llama César Tadeo.

-Una canción que te recuerde a tus papás

Chacarero soy.

-Un tema que te gusta escuchar…

La canción de Nino Bravo que dice: piensa que la alambrada solo es un trozo de metal…

-Un plato favorito.

Tengo varios, el chupe de camarones, el Rocoto relleno, la papa rellena, el cebiche de todas las regiones del Perú.

-El momento más difícil de tu vida

Cuando estuve internado por una neumonía. Fue durante la pandemia. La gente pensaba que me iba, pero aquí estoy (risas)

Dato:

Nicolasa está en el programa “Más Conectados”

De lunes a viernes: de 10 a.m. a 12 m.

Al lado de Christopher Gianotti y Úrsula Boza