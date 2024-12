Néstor Gorosito fue presentado oficialmente como técnico de Alianza Lima

By

Néstor Gorosito, flamante entrenador de Alianza Lima, fue presentado en conferencia de prensa, donde contó algunos detalles de cómo será su trabajo al frente del equipo íntimo. Para el ‘Pipo’, la importancia es ganar y hacerlo de buena manera. Además, destacó la valioso de trabajar de la mano los jugadores, hinchada y cuerpo técnico.

«Para mí es una alegría enorme venir a dirigir a Alianza Lima, un grande de Sudamérica y el más grande de Perú, es para nosotros una gran alegría y Dios quiera que podamos sacar las cosas adelante, salir campeones y tener un buen paso por Perú, es la gran ilusión que tenemos. No vamos a escatimar esfuerzos para trabajar y terminar de la mejor manera», fueron las primeras palabras de Gorosito al mando del cuadro blanquiazul.

‘Pipo’ dio detalles de cómo se gestó su llegada al equipo: «Cuando Franco (Navarro) nos ofrece la posibilidad de llegar al club, nos dio mucha ilusión. Además se respeta una historia de buen juego, es algo que me ha identificado a mí como jugador y entrenador. La idea de primero ganar pero siempre dando una base de buen juego al equipo».

Consultado acerca de Hernán Barcos y Paolo Guerrero, dos hombres de experiencia en el equipo, dijo: «Barcos y Paolo Guerrero son jugadores de nivel internacional y espero que podamos sacar su potencial. Queremos ganarnos la confianza de todos y jugarán los que mejor jueguen. Queremos potenciarlos no solo a ellos, sino a todos los chicos».

El flamante técnico, comentó acerca de lo que piensa de la Copa Libertadores, donde tendrán que superar varias fases previas para llegar a la ansiada fase de grupos.

«Nosotros sabemos de la historia de Alianza, tanto a nivel internacional, la ilusión es llegar a la fase de grupos, de ir sorteando los obstáculos, no jugar para cumplir sino para llegar lo más arriba posible. En cuanto a lo local, tratar de corregir algunas cosas que no posibilitaron salir campeón. Esperamos la ayuda de los jugadores que es la base más importante para nosotros, podamos salir campeones», apuntó.

Fue claro al manifestar que no tiene un sistema de juego definido, por lo que puede ir variando de acuerdo a lo que encuentre en el plantel.

«La prioridad es ganar siempre y trataremos de hacerlo bien. A mí me gustan los jugadores de buen pie, después tenemos que analizar lo que tenemos, hemos jugado con línea de 3, línea de 4, incluso de 5, trataremos de ver qué es lo que tenemos para no atarnos a un sistema. Lo que sí no se negocia es que seamos un equipo que propone ganar. La idea es tratar de superar al rival con nuestras armas», acotó.

Por último dijo que el comando deportivo a través de Franco Navarro han analizado en algunas posiciones, pero queremos conocer un poco más al plantel, para consensuar con el club, no estoy de acuerdo en ser tan tajante en lo que imponga, pero sí en las características de juego.