Exministro Hernández asegura que Vizcarra pidió coima de S/1.3 millones para asegurar adjudicación de Hospital de Moquegua

By

El exministro de Agricultura, y colaborador eficaz, aseguró que Martín Vizcarra le confirmó este cobro de coimas dada por la empresa ICCGSA.

El exministro José Hernández aseguró que el expresidente Martín Vizcarra solicitó una coima de un millón 300 mil soles a la empresa ICCGSA, a cambio de no observar la buena pro para la ampliación del Hospital de Moquegua en 2013, cuando era gobernador de dicha región.

Dicho testimonio lo dio ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional durante el juicio oral que se sigue contra el exmandatario por el caso Lomas de Ilo – Hospital de Moquegua, que se reanudó este martes y donde también participó el exmandatario, de manera presencial.

Hernández, quien hoy es colaborador eficaz y entonces se desempeñaba como gerente Asesores Técnicos Asociados (ATA), encargada de supervisar ambas obras, indicó que Martín Vizcarra solicitó dicho monto a Rafael Granados, gerente comercial de ICCGSA, por intermedio suyo, ya que lo tenía a su lado mientras hablaba por teléfono con el entonces gobernador.

“La conversación (con Vizcarra) devino en que si había algo para él. Le digo que hable directamente con Granados, que lo tenía al costado, pero me dice ‘no puedo, mejor tú dile’. Le pregunto de qué estamos hablando y él me habla de un monto de dinero, un millón trescientos mil soles. Yo le digo a Granados que esto es lo que está pidiendo (Vizcarra) para no objetar la buena pro, otorgarla y firmar el contrato. Entonces se produce un receso porque Rafael Granados tenía que consultar con los empresarios tanto de ICCGSA como de INCOT”, indicó.

Al ser consultado por el representante de la Fiscalía sobre si hubo alguna entrega de dinero tras dicha conversación, el exministro de Agricultura del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski señaló que Granados le hizo entrega de un “paquete” destinado a Vizcarra Cornejo, quien entonces había llegado a Lima.

“Le digo que estaba llamando Granados por el cumplimiento del acuerdo. Entonces el señor Vizcarra me dijo ‘voy para allá’ pero nunca fue, fui yo solo y me encontré con que Granados tenía un paquete preparado y me dijo ‘llévaselo a Vizcarra’”, indicó José Manuel Hernández.

Hernández sostiene que fue un poco complicado para Granados, en primer lugar, darle cuantioso monto millonario, no obstante, esto se llegó a concretar. «Hay una conversación en la cual me pide Granados que yo vaya, él había llegado a Lima. Fui solo, Vizcarra dijo que iba a ir, pero nunca fue, recibí el paquete, salí de sus oficinas, se lo di a mi chofer para que lo lleve a su casa», agregó.

El exministro de Agricultura aseguró que el millonario monto proporcionado por el gerente comercial fue entregado en un sobre manila sellado con cinta adhesiva. Finalmente, su conductor lo llevó al expresidente a la avenida Dos de Mayo, en el distrito de San Isidro. Esta dirección fue compartida como punto de entrega por Vizcarra a Hernández.

Según la Fiscalía, el pago de S/1.300.000 soles no fue el único soborno recibido por Vizcarra. También se menciona un segundo pago de 1 millón de soles relacionado con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo. Estas transacciones, que se habrían realizado a través de Hernández, evidencian un patrón de corrupción en la gestión del expresidente.