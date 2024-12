Alejandro Soto por caso Dina Boluarte: “Crear una comisión investigadora es una excusa para contratar más personal”

By

Expresidente del Congreso aclara que APP no respaldará ninguna moción de vacancia ni investigaciones innecesarias

El congresista y vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, opinó sobre la posibilidad de que el Congreso cree una comisión investigadora con el objetivo de esclarecer el caso de la presunta intervención quirúrgica a la que se habría sometido la presidenta de la república, Dina Boluarte.

“Crear una comisión investigadora es una excusa para contratar más personal en el Congreso, eso es el trasfondo. Y estamos hablando de una indagación innecesaria, porque es un tema en la que la mayoría de los constitucionalistas coinciden en que la presidenta no ha cometido ninguna omisión de funciones y no habría causal de vacancia”, sostuvo Soto.

Asimismo, el expresidente del Congreso alegó que no tiene sentido que se indague un caso que ya viene siendo investigado por el Ministerio Público, entidad que hace días anunció el inicio de una indagación preliminar contra la mandataria por el presunto delito de abandono de cargo.

“La propuesta de que haya una comisión investigadora no tiene sentido, porque es un desgasto de recursos innecesarios a respuestas que ya están claras; además, no estamos ante un caso de corrupción en la que -sin duda- nadie podría oponerse a indagar. Sumado a ello, la Fiscalía ya viene realizando una investigación”, manifestó el extitular del Parlamento.

Luego, en la línea de lo que dijo César Acuña, líder de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto sostuvo que su bancada no respaldará ninguna vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte, ya que la prioridad de su agrupación es legislar para contribuir en el desarrollo del país.

“La prioridad de APP es legislar a favor de los millones de peruanos y no perder el tiempo en temas que podrían generar una crisis política innecesaria, donde los más afectados son los ciudadanos. Incluso, toda esta situación no ayuda a que los inversionistas vean con buenos ojos al país, no podemos hablar ligeramente de vacancia”, resaltó.