INSN:»No más niños quemados, no más niños con manos amputadas» piden especialistas en Campaña contra pirotécnicos por Navidad

Médicos y enfermeras del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados participaron en campaña de sensibilización en Mesa Redonda y alrededores del Mercado Central junto al Ministerio Público, PNP, CGBV y otras entidades.



Con mensajes -a través de afiches y megáfono- “no compres pirotécnicos”, “los pirotécnicos no son juguetes, son armas peligrosas y causan hasta la muerte”, “una simple chispita puede ser fatal”, “no más niños quemados, no más niños con dedos y manos amputadas, no más vidas arruinadas”, “las cicatrices marcan para siempre”, “el fuego no es un juego”, médicos y enfermeras del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) participaron en la campaña de sensibilización contra los pirotécnicos denominada «Prevención es la mejor opción: denunciando evitamos incendios, lesiones y daños por productos pirotécnicos” que se realizó en la zona de Mesa Redonda y alrededores del Mercado Central, en el Cercado de Lima.

Antes del inicio de la campaña de sensibilización, los expertos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) realizaron una demostración de los daños que puede causar la detonación de un producto pirotécnico en un niño y para ello utilizaron un maniquí. La explosión fue ensordecedora y provocó pérdida de los dedos de la mano izquierda del muñeco.

Luego, la Dra. Marga Callupe, cirujana plástica del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del INSN, señaló que las consecuencias de la detonación del pirotécnico que se observaron con esta demostración no se comparan con lo que se ve en la realidad en la institución. “Llegan a Emergencia y a nuestro Servicio de Cirugía Plástica y Quemados niños que han perdido la vista porque una esquirla insignificativa de un cohetón le cayó en el ojo o niños que vienen con desprendimiento de retina y también tienen iguales consecuencias”, explicó.

La especialista manifestó que está en manos de todos los ciudadanos en tomar conciencia para que casos como el de Mesa Redonda no se repitan e invocó a los comerciantes a no vender pirotécnicos y al público a no comprar. “A los comerciantes, ambulantes: no vendan artefactos pirotécnicos, eso incluye a las luces de bengala, a las chispitas, que también provocan grandes incendios y graves tragedias humanas. Invocamos de corazón a la conciencia de cada uno de estos negociantes”, sostuvo.

En caso extremo de que un niño resulte herido de quemadura por un pirotécnico, la Dra Callupe recomendó que se debe sumergir la extremidad afectada en agua fría de caño por 10 minutos para evitar que la quemadura se profundice y luego cubrirla con una toalla o una sábana limpia y trasladar al herido a un centro de salud para un manejo adecuado de atención en estos casos.

Así también pidió al público a que no hagan experimento con las heridas aplicando cosas extrañas que lo único que hacen es complicar la lesión.

Durante el recorrido por las calles de las referidas zonas comerciales y en galería, los doctores, enfermeras y técnicas en enfermería repartieron volantes con mensajes preventivos para que no compren pirotécnicos y también con ayuda de un megáfono llamaban a la conciencia a los padres y comerciantes que estos productos son peligrosos.

El histórico centro pediátrico fue convocado para esta campaña de marcha blanca por el Dr. Luis Antonio Torres Tapia, fiscal provincial titular de la Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro. En dicha actividad también participaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBV), Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Municipalidad de Lima, Región Policial Lima, Defensoría del Pueblo y la organización Shinner Perú.

Por su parte, el fiscal Luis Antonio Torres declaró que la marcha blanca de esta campaña tiene como finalidad prevenir los delitos Contra la Seguridad Pública-Delito de Peligro Común, en la modalidad de peligro común por medio de incendio o explosión y tráfico de productos pirotécnicos. Recordó que el tráfico de estos detonantes tiene una pena de 4 a 8 años de prisión y en el caso de lesiones graves o muerte de personas la pena es hasta 10 años de cárcel.

Recuerden: la utilización de pirotecnia puede causar quemaduras de segundo y tercer grado, sordera, daños oculares, malestar, miedo e irritabilidad a las personas dentro de espectro autismo, además de afectar a las mascotas.